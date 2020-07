Środa 1 lipca 2020 Ryzeny 4000 już ze steppingiem B0, niebawem ruszy masowa produkcja

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:46 Igor’s Lab dotarł do informacji mówiących, że desktopowe procesory z rodziny Ryzen 4000 Vermeer są już niemal gotowe do masowej produkcji. Ma o tym świadczyć nowy stepping B0, jaki otrzymały opisywane układy. Dla porównania w przypadku Ryzenów 3000 masowa produkcja ruszyła około dwa tygodnie pod osiągnięciu tego stadium i jeśli w tym przypadku będzie podobnie, to TSMC zacznie wytwarzać nowe CPU w okolicach września. Idąc tym tropem premiera serii Vermeer przed końcem roku jest wysoce prawdopodobna. Znacznie gorzej sprawa ma się z kolejną generacją APU, które nadal mają stepping A0.



Dotyczy to zarówno niskonapięciowej rodziny Van Gogh jak i dedykowanej bardziej wymagającym użytkownikom Cezanne. W skład tej pierwszej wejdą APU wyposażone w rdzenie x86 Zen 2 oraz IGP z RDNA, podczas gdy Cezanne ma bazować na Zenach 3 i Vedze 20.



