Środa 1 lipca 2020 Windows 10 potrafi teraz lepiej zarządzać mocą GPU

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 20:00 (1) Majowa aktualizacja Windowsa 10 wprowadziła do okienek nowy system zarządzania zasobami GPU, czyli WDDM (Windows Display Driver Model) w wersji 2.7. Jego zadaniem jest lepsze dysponowanie mocą sprzętu oraz zmniejszeniem opóźnień w dostępie do danych. W tym celu ma być wykorzystywany sprzętowy koprocesor zaszyty w najnowszych kartach graficznych od AMD, Nvidii i Intela, który pełni rolę planisty. Przejmuje on obowiązki programowego mechanizmu zaszytego w Windowsie, przez co zmienia się cały system priorytetyzowania procesów, który faworyzuje aplikacje intensywnie korzystające z mocy GPU. Dodatkowym atutem jest tu zwolnienie części zasobów CPU, które były do tej pory wykorzystywane do zarządzania zasobami układu graficznego.



Na razie funkcja ta jest domyślnie wyłączona i aby z niej skorzystać należy zmienić jej ustawienie w dedykowanym panelu oraz zainstalować najnowszą wersję sterowników.



Jako ciekawostkę dodam, że sam system WDDM istnieje w Windowsie od kilkunastu lat i jego pierwsza generacja została wprowadzona wraz z Vistą. Aż do tej pory opierał się on jednak na rozwiązaniach programowych, przy czym był oczywiście nieustannie ulepszany. Przed jego wprowadzeniem używany przez Microsoft planista miał ograniczone możliwości, przez co podział zasobów był mało efektywny. To między innymi właśnie dlatego większość gier musiała działać w trybie pełnoekranowym.









Ktoś może podzielić się informacją, czy włączenie opcji coś dało (klatki?)?) (autor: ekspert_IT | data: 1/07/20 | godz.: 21:29 )

W tym roku miałem kombinowanie z Black Mesa bo nie chciał się odpalić na Win10 bez kombinacji z opcjami wymuszania fullscreen na starcie...



