Czwartek 2 lipca 2020 Microsoft łata poważną lukę w kodekach dla Windows 10

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:02 Microsoft umieścił na swoich serwerach łatkę dla krytycznego zagrożenia bezpieczeństwa wykrytego w kodekach wideo i audio używanych przez wbudowane w system Windows 10 i Windows Server 2019 aplikacje. Błąd znajduje się bezpośrednio w bibliotekach, a konkretnie w mechanizmie odpowiedzialnym za przetwarzanie przechowywanych w pamięci operacyjnej obiektów. Luka w oprogramowaniu sprawia, że za pomocą odpowiednio spreparowanego pliku możliwe jest wykonanie złośliwego kodu i zdobycie w ten sposób dostępu do znajdujących się na komputerze danych. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, to Microsoft oznaczył nowe zagrożenie symbolami CVE-2020-1425 oraz CVE-2020-1457.



Poprawka dla opisywanego błędu zostanie dostarczona za pomocą narzędzi do aktualizacji wbudowanych w sklep Microsoft Store, a jej dystrybucja już się rozpoczęła. Odkrywcą tego błędu jest Abdul-Aziz Hariri, który zgłosił go w ramach programu Trend Micro's Zero Day Initiative.



