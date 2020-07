Czwartek 2 lipca 2020 FujiFilm zapowiada taśmy magnetyczne o pojemności 400TB

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:14 Na co dzień korzystamy z bardzo szybkich dysków SSD, a większe porcje danych zazwyczaj przechowujemy na dyskach HDD, ewentualnie płytach Blu-Ray lub pendrive’ach. W przypadku rozwiązań biznesowych proces ten wygląda jednak zupełnie inaczej. Tu nadal królują znane z ubiegłego wieku nośniki magnetyczne, które nie mają sobie równych w kategorii wytrzymałości i opłacalności. Jedną z najprężniej działających na tym polu firm jest FujiFilm, który zapowiedział wprowadzenie w 2030 roku nowych nośników zbudowanych w oparciu o Ferryt strontu (SrFe). Dzięki nowemu materiałowi pojemność taśmy wzrośnie do 400TB, a upakowanie danych do 224Gbit/cal kwadratowy.



Podobną technologię w 2017 roku prezentowały firmy Sony i IBM, które obiecują wprowadzić w 2026 roku nośniki o pojemności 201 Gbit/cal kwadratowy. Dla porównania aktualnie dostępne taśmy o długości 960metrów oferują 12TB pojemności i są pokrywane ferrytem barowym (BaFe). Ich prezentacja miała miejsce w roku 2010, a do produkcji wdrożono je trzy lata temu.







