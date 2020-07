Czwartek 2 lipca 2020 Apple kasuje część gier dla usługi Arcade, ze względu na ich słabą jakość

Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 05:29 Wprowadzona we wrześniu ubiegłego roku usługa Apple Arcade nie cieszy się tak dużą popularnością jak chciałby tego producent. Z posunięć jaki czyni gigant z Cupertino można wywnioskować, że ilość subskrypcji jest niższa niż zakładano, a część z nich nie jest w ogóle odnawiana. Apple słusznie zauważyło, że aby przyciągnąć klientów musi oferować w zamian produkcje wysokiej jakości. Sam brak mikro transakcji nie jest bowiem wystarczający, by uzasadnić opłacanie abonamentu, nawet tak niewielkiego ($5). Tymczasem zdaniem producenta iPhone’ów część deweloperów, z którymi zawarto umowy nie jest w stanie dostarczyć odpowiednio dobrego produktu, a ich gry nie są dostatecznie angażujące.



W związku z tym Apple zdecydowało się na radykalny krok w postaci skasowania niektórych projektów, co skutkuje rozwiązaniem umowy z ich twórcami. Firma prowadzona przez Tima Cooka zaznaczyła przy tym, że wypłaci swoim kontrahentom wynagrodzenie za zrealizowaną do tej pory pracę i nie wyklucza współpracy w przyszłości, jeśli oczywiście dotychczasowi partnerzy będą w stanie spełnić stawiane przed nimi wymagania. Kolejne gry, które mają zawitać do Apple Arcade w przyszłości będą tworzone w taki sposób, by jak najdłużej utrzymać zainteresowanie graczy. To może oznaczać więcej dobrej jakości produkcji, ale równie dobrze może zakończyć się wysypem odtwórczych i bezpiecznych produkcji, które będą akceptowalne dla każdego. Jak będzie czas pokaże.







