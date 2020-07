Czwartek 2 lipca 2020 AMD znów dodaje darmowe gry do Radeonów z GPU Navi

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:44 AMD wraca z promocją Raise the Game oferując do wybranych kart graficznych kody do pobrania dwóch darmowych gier. Tym razem są to Godfall i World of Warcraft: Shadowlands. Obie otrzymają nabywcy Radeonów RX 5700, RX 5700XT oraz RX 5600XT, a osoby zainteresowane modelem RX 5500XT mogą liczyć jedynie na Godfalla. Nowa promocja ruszy 7 lipca, a więc w tym samym dniu w którym AMD zacznie dodawać do swoich Ryzenów najnowszego Assasin’s Creed: Valhalla. Wcześniej w ramach opisywanej promocji można było dostać między innymi gry Ghost Recon: Breakpoint, Borderlands 3, Monster Hunter World: Iceborne, oraz Resident Evil 3.



Szczegóły obu promocji znajdziecie poniżej:







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.