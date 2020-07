Czwartek 2 lipca 2020 Windows 10 Build 20161 z licznymi zmianami w GUI

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 17:54 Microsoft opublikował w sieci nową kompilację Windows 10 o numerze 20161. Ta wprowadza szereg pomniejszych usprawnień już istniejących funkcji oraz zmiany w obszarze samego GUI. To co najmocniej rzuca się w oczy to obiecywany od jakiegoś czasu nowy wygląd menu Start, który bazuje na ustawionej przez użytkownika tapecie i zestawie kolorystycznym (ciemny lub jasny). Kosmetycznych zmian w kwestii wyglądu doczekał się też obszar powiadomień, a także pasek zadań, który po świeżej instalacji systemu ma witać użytkownika spersonalizowaną listą ikon.



Kolejne zmiany objęły zakładkę Informacje, która pozwala teraz skopiować informacje o systemie i urządzeniu do schowka, a także tryb tabletu. Najbardziej zauważalna to komunikat o możliwości przejścia w alternatywny tryb GUI po wykryciu przez system odłączenia klawiatury. Ostatnia widoczna zmiana obejmuje funkcję przełączania aplikacji za pomocą kombinacji ALT+TAB. W najnowszej kompilacji Windows 10 można zmienić jej zachowanie w taki sposób, by ta na liście aplikacji można było również wybrać ostatnie trzy lub pięć otwartych w Edge kart.



Jeżeli żadna z opisywanych zmian nie będzie powodować problemów podczas testów, to powinniśmy je zobaczyć w przyszłej, dużej aktualizacji dla dziesiątki.









