Nowe nośniki SSD Samsung 870 QVO o pojemności do 8TB

Piątek 3 lipca 2020

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 06:14 Samsung poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży swoich kolejnych, konsumenckich nośników SSD wyposażonych w pamięci V-NAND typu QLC (Quad Level Cell). Są to nośniki z serii 870 QVO w formacie 2,5-cala z interfejsem SATA 6.0 Gbps, oferujące pojemność 1TB, 2TB, 4TB i 8TB. Urządzenia zapewniają szybkość na poziomie 560 MB/s przy sekwencyjnym odczycie danych i 530 MB/s przy sekwencyjnym zapisie, oraz wskaźnik IOPS do 98 000 operacji na sekundę przy odczycie i do 88 000 operacji na sekundę przy zapisie. Pracą nośników steruje kontroler Samsung MKX, a żywotność w zależności od pojemności określono na poziomie 360, 720, 1440 lub 2880 TBW.



W porównaniu do poprzedniej serii Samsung 860 QVO, seria 870 QVO posiada nowszy kontroler i pamięci NAND produkowane w ulepszonej litografii, dzięki czemu oferuje do 13 procent większą wydajność i dwukrotnie większą pojemność (najwyższy model dotychczasowej serii 860 QVO oferował pojemność 4TB).



Dyski Samsung 870 QVO są objęte 3-letnią gwarancją i będą masowo dostępne w sprzedaży od 30 lipca. Cena modelu 1TB to 129 USD, ceny pozostałych nie zostały jeszcze podane.







