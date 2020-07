Jaka drukarka do domu?

Drukarka z tanimi tuszami, a może drukarka laserowa? Wybór odpowiedniego sprzętu do domowych zastosowań nie jest łatwym zadaniem. Sprawdzamy, jakie modele są obecnie najbardziej opłacalne, a także na co należy zwracać szczególną uwagę podczas zakupów!













Drukarka z tanimi tuszami czy drukarka laserowa?

Drukowanie dokumentów w domowym zaciszu stało się niezwykle popularne. W czasach pracy i nauki zdalnej możliwość skorzystania z dobrej drukarki jest niezwykle istotna. Przed zakupem zwykle pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Popularnością wśród osób, którym zależy na jak najniższych kosztach eksploatacji, cieszy się drukarki z tanimi tuszami. W artykule przedstawimy najważniejsze funkcje poszczególnych modeli, a także podpowiemy, jak wybrać drukarkę, a by była ona nie tylko funkcjonalna, ale również oszczędna.

Jaką drukarkę kupić: laserową czy z tanimi tuszami?

To pytanie zadaje sobie niemal każdy użytkownik poszukujący drukarki do domu. Jeszcze do niedawna jedynym i najlepszym wyborem wydawały się drukarki laserowe, które dzięki zastosowanemu tonerowi były w stanie zapewnić wiele wydrukowanych stron przy bardzo niskich kosztach eksploatacji. Rzeczywiście, laserowe konstrukcje wciąż gwarantują znakomitą wydajność, jednak należy zdawać sobie sprawę z tego, że na zakup takiego sprzętu trzeba wydać co najmniej kilkaset złotych. Sam toner, mimo że jest bardzo wydajny, również nie należy do najtańszych. W biurach i niewielkich firmach drukarki laserowe sprawdzają się bardzo dobrze. W domowych warunkach posiadanie takiego urządzenia może okazać się mało opłacalne.



Drukarki atramentowe do zastosowań typowo domowych są zdecydowanie chętniej wybierane. Za najtańsze modele zapłacimy około 200-300 złotych, co jest niezwykle atrakcyjną kwotą. Niestety, ale po pewnym czasie okazuje się, że tusze do takich drukarek kosztują około 100-200 złotych. Dla osób, które drukują sporadycznie, nie będzie to dużym obciążeniem. Dla domowników, którzy regularnie korzystają z drukarki, taki zakup jest po prostu nieopłacalny.

Lepiej dołożyć i wybrać urządzenie, które zapewni niskie koszty drukowania. Drukarka z tanimi tuszami najczęściej jest wyposażona w system stałego podawania atramentu. To oznacza, że użytkownik może napełnić pojemnik samodzielnie. To lepsze rozwiązanie, ponieważ w przypadku kolorowych stron nie musimy wymieniać całej głowicy ze wszystkimi kolorami. Kupujesz tylko ten, który się skończył. Warto dodać, że drukarki charakteryzują się również bardzo dobrą wydajnością. Taka inwestycja początkowo wydaje się kosztowna, jednak z każdym kolejnym drukowaniem zobaczysz zwrot kosztów!

Jaka drukarka do domu? Urządzenie wielofunkcyjne czy standardowe?

Urządzenia wielofunkcyjne oprócz samej funkcji drukowania mają również opcję skanowania, kserowania, a także faksowania. Dla osób pracujących z dużą ilością dokumentów to bardzo dobre rozwiązanie. Drukarka wielofunkcyjna sprawdzi się również w rękach uczniów i studentów.

Standardowe drukarki w porównaniu do urządzeń wielofunkcyjnych są zdecydowanie mniejsze. W ten sposób nie zajmują tak dużo miejsca, przez co zdecydowanie łatwiej je zmieścić w domowym biurze. Jeśli z wcześniej wymienionych funkcji korzystasz rzadko, wówczas zakup standardowej drukarki będzie bardzo dobrym pomysłem. Różnica w cenie pomiędzy tymi urządzeniami nie jest wysoka.



Jak wybrać najlepszą drukarkę do domu?

Aby odpowiedzieć sobie na pytania, jaka drukarka do domu będzie dla najlepszym wyborem, warto przejrzeć się najważniejszym parametrom urządzenia.

Prędkość drukowania

Jest niezwykle istotna, jeśli zależy Ci na drukowaniu dużej liczby kartek w możliwie jak najkrótszym czasie. Prędkość wynosząca do 10 str./min zarówno w przypadku drukowania kolorowego, jak i monochromatycznego dla większości użytkowników jest w zupełności wystarczająca. Jeśli z urządzenia korzysta kilku domowników, to warto wybrać drukarkę do domu, której prędkość będzie wynosiła od 10 str./min do 25-30 str./min. Na rynku znajdziemy jeszcze szybsze drukarki, ale takie modele dedykowane są do firm i dużych biur.

Drukowanie kolorowe lub monochromatyczne

Tanie drukarki z tanimi tuszami często mają opcję wyłącznie monochromatyczną. Tego typu urządzenia charakteryzują się wyższą prędkością drukowania, a także nieco niższymi kosztami eksploatacji. Jeśli planujesz drukować kolorowe dokumenty bądź zdjęcia, to najlepszym wyborem będzie drukarka kolorowa. Modele z tanimi tuszami pozwalają znacząco ograniczyć koszty eksploatacji.

Komunikacja z urządzeniami

Najtańsze drukarki do domu łączą się z komputerem za pośrednictwem przewodu USB. Nowocześniejszym i popularniejszym rozwiązaniem jest moduł Wi-Fi, który umożliwia bezprzewodową komunikację. W ten sposób możesz drukować dokumenty nie tylko z poziomu komputera, ale również telefonu czy tabletu. Drukarka z Wi-Fi i tanimi tuszami to najlepsze rozwiązanie w 2020 roku!

Dupleks

To funkcja umożliwiająca dwustronne drukowanie bez konieczności przekładania kartek, co wpływa na mniejsze zużycie papieru.

Rodzaje i wielkość papieru

Idealny rozmiar papieru do drukarki do domu dla przeciętnego użytkownika to format A4, który sprawdza się w większości przypadków. Do drukowania projektów lepiej sprawdzi się A3. Istotną rolę odgrywa również sama gramatura wyrażana w g/m2. Im wyższa wartość, tym papier jest grubszy. Standardowy papier do dokumentów ma gramaturę wynoszącą 80-100 g/m2. Papier fotograficzny jest dwukrotnie grubszy, co przekłada się na wartość około 200-220 g/m2.



Jak znaleźć drukarkę z tanimi tuszami?

Dla wielu osób znalezienie dobrej taniej drukarki z tanimi tuszami nie jest wcale łatwym zadaniem. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na specyfikację podawaną przez producenta. Znajdziemy tam często informacje, ile stron w czarno-białych lub kolorowych będziemy w stanie wydrukować na jednym komplecie tuszy. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie przed zakupem, ile kosztują materiały eksploatacyjne do danej drukarki. W ten sposób możesz przewidzieć, z jakimi wydatkami wiąże się zakup konkretnego modelu.

Polecane drukarki z tanimi tuszami

Wśród drukarek z tanimi tuszami możemy znaleźć takie modele jak chociażby Canon G1411, który oferuje bardzo tanie tusze, a także drukowanie w formacie A4 czy B5. Całkiem ciekawie prezentuje się również drukarka Epson Ecotank L3151, w wypadku której wydrukowanie około 4500 stron czarno-białych kosztuje zaledwie 25 złotych! Warto zwrócić także uwagę na model HP DeskJet GT5820 wyróżniający się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Więcej polecanych modeli drukarek z tanimi tuszami przedstawiamy w serwisie ekspert.ceneo.pl, w którym znajdziesz także porady dotyczące zakupu laptopa czy komputera oraz informacje na temat świata gier.



Autor: Bartłomiej Mazurek