Jaka drukarka będzie najlepsza w Twoim domu?

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, iż w dzisiejszych czasach drukarka w domu jest urządzeniem, które bardzo często się przydaje. Warto ją mieć, gdyż zaoszczędzi nam to kłopotu, gdy musimy szybko coś wydrukować. Posiadając własną drukarkę nie musimy prosić sąsiada o wydruk lub biec do najbliższego punktu ksero. Jednak jeśli podejmiemy już decyzję o zakupie sprzętu, stawiamy sobie następne pytanie- jakie urządzenie wybrać, na co zwrócić uwagę, jaka drukarka będzie najlepszym rozwiązaniem? Z naszego artykułu dowiesz się, co uwzględnić przy zakupie i jak wybrać urządzenie dopasowane do Twoich potrzeb.



Wybór technologii druku



Pierwszą decyzją, jaką należy podjąć podczas zakupu drukarki do domu, to czy chcemy drukarkę atramentową, czy laserową. Aby dokonać wyboru, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie do czego drukarka będzie wykorzystywana- czy będą drukowane na niej wyłącznie materiały tekstowe, czy jednak przeważać będą grafiki i zdjęcia. Istnieje bowiem zasada, iż drukarki laserowe najlepiej sprawdzają się przy druku tekstu, zaś atramentowe obrazów. Należy jednak pamiętać, że sporadyczne drukowanie nie sprzyja tuszom, które rzadko używane lubią zasychać. Jeśli więc drukarki będziemy używać tylko od czasu do czasu, to lepszy będzie wybór lasera.





Materiały eksploatacyjne do drukarek

Parametry, na które warto zwrócić uwagę



Przystępując do zakupu drukarki warto poświęcić chwilę, by zaznajomić się z parametrami poszczególnych modeli. Obecny rynek oferuje bowiem tak szeroką gamę sprzętu, że dobra znajomość tematu pozwoli nam dokonać odpowiedniego wyboru, którego nie będziemy żałować.



Na jakie parametry powinniśmy więc zwrócić uwagę? A chociażby na rozdzielczość druku- określa ona, ile punktów na powierzchnię jednego cala może nadrukować drukarka. Im więcej dpi, tym wydruk jest bardziej szczegółowy. Do drukowania tekstów wystarczająca jest rozdzielczość 600x600, jednak w obecnych czasach optymalnymi parametrami jest 1200x1200 dpi, dzięki którym możemy wydrukować zarówno grafikę, jak i szczegółowe dokumenty tekstowe.



Kolejnym istotnym elementem jest prędkość druku. Określa się ją liczbą stron, jaką urządzenie jest w stanie zadrukować w ciągu minuty. Jednak przy wyborze drukarki do domu lepiej skupić się na innych parametrach, gdyż w większości przypadków szybkość drukowania odbywa się kosztem jakości wydruku, który przy sporadycznym wydruku jest cechą istotniejszą. Wydruk od 10-15 stron na minutę będzie więc w tym przypadku optymalnym rozwiązaniem.



Zwróćmy również uwagę na dodatkowe wyposażenie oraz funkcje drukarki. Opcji jest tu wiele, na przykład możliwość drukowania dwustronnego, możliwość podłączenia drukarki do sieci LAN lub Wi-Fi, dzięki czemu będzie można drukować z dowolnego miejsca w domu, jeśli zaś będziemy drukować więcej i częściej, to wybierzmy urządzenie, w którego podajniku zmieści się cała ryza papieru, by nie trzeba było jej co chwilę uzupełniać.



A może urządzenie wielofunkcyjne?



Warto zastanowić się także, czy nie lepiej wybrać urządzenie wielofunkcyjne, które w jednej kompaktowej obudowie mieści w sobie jednocześnie drukarkę, skaner i kopiarkę. Są to bowiem elementy, z których dość często korzysta się w dzisiejszych czasach, przy załatwianiu wielu spraw chociażby urzędowych a zakup urządzenia 3 w 1 nie generuje aż tak wysokiego kosztu, jakbyśmy chcieli kupić je każdy osobno.



Koszty eksploatacji



Przechodzimy do bardzo ważnego punktu, gdyż zazwyczaj zakup drukarki nie jest największą wartością z tym związaną a prawdziwe koszty stanowi dopiero jej eksploatacja. Przed zakupem urządzenia sprawdźmy, czy możliwe będzie korzystanie z zamienników tuszu czy tonera, gdyż pozwoli to obniżyć cenę nawet o 90%. Oczywiście informacji tej nie szukajmy u producenta drukarki, gdyż każdy z nich zaleca używanie oryginalnych produktów. Poszukajmy więc, czy do danego modelu występuje jego zamiennik i jakie posiada parametry. Pamiętajmy też, że na ogół tańsza w zakupie drukarka atramentowa, będzie z kolei droższa w eksploatacji. Znów jednostkowy koszt zakupu tonera do drukarki laserowej będzie wyższy, niż zakup tuszu do drukarki atramentowej.



Jak widzimy wybór domowej drukarki nie jest wcale taki prosty, jednak poświęcając trochę czasu na zastanowienie się, czego tak naprawdę potrzebujemy i odnalezienie urządzenia z najbliższymi parametrami spełniającymi te wymagania, znajdziemy sprzęt, który będzie służył nam przez lata, nie generując wysokich kosztów użytkowania.



