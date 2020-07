Xbox Series X - czym wyróżnia się nowa generacja konsol?

Premiera konsol nowej generacji już za pasem. Przygotuj się i dowiedz się, czego możesz oczekiwać od najnowszych maszyn Microsoftu. Jest co podziwiać, a wyścig technologiczny z Sony staje się coraz bardziej zacięty!











Xbox Series X – odważny projekt, niezwykłe osiągi, wysoka moc

Xbox Series X to konsola o bardzo mocnych parametrach, która ukaże się już w tym roku. Microsoft słynie z wysokiej wydajności i stawiania na jak najszybsze układy. Konsumenci jednak nie zawsze to doceniają, lecz w tym wypadku zdecydowanie powinni. Poprzednik, Xbox One X, osiągnął w testach wydajności zawrotne 6 teraflopów. Chociaż wydawało się wówczas, że mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją, w 2020 roku możemy powiedzieć, że nadeszła ona właśnie teraz.

Xbox Series X bije na głowę poprzednie generacje. Osiąga on zawrotne 12 teraflopów mocy – to osiągi, którymi mogą pochwalić się najwydajniejsze komputery osobiste. Otwiera to wręcz gigantyczne możliwości przed graczami. W końcu na konsolach zawita prawdziwe 4K, któremu będzie towarzyszyć odpowiednia dynamika rozgrywki zapewniana przez obraz 60 fps. W niższej rozdzielczości wspierane jest nawet 120 klatek na sekundę, co z pewnością docenią posiadacze ekranów z wysoką częstotliwością odświeżania.

Możliwości graficzne, prędkość wczytywania, kultura pracy i design to bardzo mocne argumenty w starciu z PlayStation. Warto zwrócić uwagę na ten ostatni punkt – w porównaniu ze swoim rywalem Xbox Series X prezentuje dużo bardziej stonowaną i przystępną estetykę.

Możliwości układu AMD, który znajdzie się w najnowszym Xboksie, są naprawdę imponujące. Architektura Zen 2 i RDNA 2 pozwoli nam na osiągnięcie w niektórych tytułach rozdzielczości nawet 8K. To odważny krok ze strony Microsoftu. Gigant z Redmond stworzył platformę, której osiągi otwierają ogromne możliwości dla programistów. Czas pokaże, czy twórcy gier podejmą się tak zaawansowanej optymalizacji – z pewnością będzie to świetny sposób, by wyróżnić swój tytuł na tle pozostałych.

Xbox Series X na półkach przywita nas w święta!

Xbox Series X ma pojawić się na rynku pod koniec roku, w okresie świątecznym. Oznacza to, że od razu będziemy mogli wkroczyć do świata Cyberpunka, czy zanurzyć się w wikińskiej tematyce Assassin’s Creed: Valhalla. Te tytuły oraz wiele innych świetnych produkcji z pewnością zostaną zaprezentowane na nowym Xboksie. Nie zabraknie również exclusive’ów – fani mogą spać spokojnie!

Cena Xboksa Series X nie jest jeszcze znana. Jedno jest jednak pewne – fani konsolowej rozgrywki na pewno zapłacą za nią mniej niż na przykład za kartę graficzną do PC z wysokiej półki cenowej. W tej cenie zyskują całe centrum multimedialne, które pozwala na przeglądanie internetu, oglądanie filmów w wysokiej jakości i przede wszystkim granie w najnowsze tytuły.

Xbox Series X – przygotujmy się na nadejście rewolucji

Za początek ósmej generacji konsol przyjmuje się przełom lat 2011 i 2012. W przypadku Xboksa i PlayStation należy jednak mówić o roku 2013. To aż 7 lat oczekiwania na zmiany. Gracze konsolowi bardzo długo musieli wpatrywać się w ekrany nowoczesnych PC i odczuwać zazdrość z powodu płynności i wizualnej jakości gier na tych platformach. Dziś się to zmienia – o konsoli Xbox Series X dowiadujemy się coraz więcej. Przekonanie o rewolucji nie jest błędne – ona już tu jest. Potwierdza to nie tylko Microsoft, ale także studia zajmujące się produkcją gier.

Przed premierą dziewiątej generacji powinniśmy doposażyć nasz pokój lub salon. Chcemy przecież godnie powitać rewolucję. Może to też czas na zmiany przy naszym biurku? Polecamy krzesło gamingowe Media Expert i inne akcesoria z tego polskiego sklepu. Z pewnością znajdziemy tam wszystko, czego potrzebuje współczesny gracz!