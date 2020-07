Zalety i wady oświetlenia LED

Innowacyjne, nowoczesne, energooszczędne - tak można by w skrócie określić oświetlenie LED. Za tym skrótem stoi rozwinięcie “light emitting diode”, czyli dioda emitująca światło. Zainteresowanie lampami LED nie dziwi, to idealne rozwiązanie, które przychodzi na czas, kiedy ceny energii elektrycznej szybują, a ochrona środowiska jest kwestią zainteresowania coraz większej liczby osób. Zastanawiając się nad wymianą oświetlenia na lampy LED, czy chociażby zakup żarówek LED warto sprawdzić, jakie korzyści można osiągnąć i czy takie rozwiązanie jest korzystne.



Lampy LED - wszechstronne zastosowanie

Udział oświetlenia ledowego w rynku to już ponad połowa sprzedaży. Dla szybkiego przyrostu wzrostu znaczenie ma na pewno szerokie zastosowanie żarówek ledowych. Lampy LED mogą zostać zastosowane zarówno w gospodarstwach domowych, jak i na szerszą skalę przemysłową. W zasadzie można je wykorzystać w każdej dziedzinie. Producenci samochodów, przedsiębiorstwa, placówki handlowe, biura - to idealni odbiorcy nowoczesnego oświetlenia ledowego. Ze względu na stosowaną w lampach LED technologię możliwe jest także stosowanie go w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest zachowanie niskiej temperatury (energia przetwarzana jest w światło, a nie w ciepło).

Minimalizacja kosztów - energooszczędne oświetlenie LED

Oszczędność to podstawa zrównoważonego działania. Doskonale wiedzą o tym przedsiębiorcy, którzy coraz chętniej wybierają żarówki LED. Zmniejszenie wydatków na oświetlenie to znaczny zysk, dlatego na wymianę starego źródła światła decyduje się coraz większa liczba firm, ale też odbiorcy indywidualni. W tym celu sprawdza się zarówno oświetlenie LED zewnętrzne, jak i do instalacji wewnątrz budynków. Dłuższy czas działania (czterokrotnie przewyższający działanie tradycyjnych świetlówek) pozwala na zachowanie ciągłości pracy, a dodatkowo generuje duże oszczędności. Przeciętny czas pracy to od 15000 do 30000 h, niektóre produkty oferują nawet 50 000 h pracy. Oświetlenie LED pozwala na oszczędności sięgające nawet 90% w porównaniu z oświetleniem tradycyjnym.

Ekologia - oświetlenie LED przyjazne nie tylko człowiekowi

Dłuższy czas działania lamp ledowych to kilkukrotnie niższa produkcja odpadów. Podczas procesu produkcji żarówek LED nie jest wykorzystywana rtęć, co znacząco wpływa na środowisko. Skoncentrowane światło, które nie wymaga dodatkowego rozpraszania, jest również bardzo korzystne dla ludzi, zwierząt i przyrody. Nie generuje tzw. “light pollution”, przez co znacząco wpływa na poprawę stanu środowiska.

Światło - jakość i możliwość dostosowania

Oświetlenie LED umożliwia osiągnięcie dowolnej barwy z zakresu światła widzialnego. Pozwala to na wybór odpowiadającej nam barwy, zarówno ciepłej, jak i chłodnej w zależności od zastosowania. Możliwość zmiany barwy czy ściemniania żarówki, która jest do tego przystosowana, pozwala na idealne dopasowanie.

Wysoka cena i ograniczenia w działaniu żarówek LED

Cena oświetlenia ledowego jest zdecydowanie wyższa niż tradycyjnego. Jest to chyba najbardziej znana jego wada. Oczywiście zwrot z inwestycji poniesionej na wymianę światła na ledowe jest dość szybki, jednak na początku wymaga sporego nakładu finansowego. Nie jest to więc rozwiązanie dla każdego, choć obecnie prowadzone są programy, które mają ułatwiać taką zmianę. Minusem żarówek LED jest również to, że w ekstremalnie wysokich temperaturach moc ich świecenia może słabnąć.

Innowacyjne i oszczędne żarówki LED to przyszłość w dziedzinie oświetlenia. Są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale również bardzo wygodne w użytkowaniu. Inteligentne rozwiązania, jak sterowanie światłem z poziomu własnego smartfona jeszcze mocniej przekonują użytkowników, że korzystanie z oświetlenia LED ma zdecydowanie więcej zalet niż wad.