Poniedziałek 6 lipca 2020 Ryzen 7 4700G przetestowany w Cinebench

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:37 Ryzen 7 4700G to najszybszy procesor z przyszłej desktopowej serii procesorów APU Renoir ze zintegrowanym układem graficznym. Jednostka udostępnia 8 rdzeni ZEN 2 taktowanych zegarem do 4,45 GHz oraz grafikę Radeon Vega 8 z 512 jednostkami i taktowaniem 2,1 GHz. Do sieci trafił wynik tego procesora uzyskany w benchmarkach Cinebench R15 i Cinebench R20, który jest dość optymistyczny. Jak się okazuje, Ryzen 7 4700G zapewnia wydajność wielowątkową bardzo zbliżoną do CPU Ryzen 7 3800X, i kilka procent wyższa niż Ryzen 7 3700X.



W Cinebench R15 wynik uzyskany przez Ryzen 7 4700G wynosi 2168 punktów, natomiast w Cinebench R20 wynik to 5102 punkty. Dla porównania Ryzen 3 3700X uzyskuje w Cinebech R15 około 2100 punktów, a w Cinebench R20 około 4900 punktów.







