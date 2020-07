Poniedziałek 6 lipca 2020 Core i7-1165G7 z serii Tiger Lake-U z wysoką wydajnością jednowątkową

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:42 W tym roku na rynek trafią nowe mobilne procesory Intela z serii Tiger Lake-U. Będą one wytwarzane w ulepszonej litografii 10nm+ i otrzymają rdzenie kolejnej generacji Willow Cove, a także zintegrowany układ graficzny 12 generacji (architektura Xe) i kontroler PCI-Express 4.0. Procesory zastąpią chipy Ice Lake-U oferowane od połowy 2019 roku. Tiger Lake-U, a ich najszybszym przedstawicielem będzie Core i7-1165G7. Jak się okazuje, procesor ten taktowany zegarem do 4,7 GHz oferuje wysoką wydajność jednowątkową.



W porównaniu do CPU Ryzen 7 4800U i wcześniejszego Core i7-1065G7 z serii Ice Lake-U (taktowanie do 3,9 GHz), wydajność jednowątkowa Core i7-1165G7 ma być do 30 procent wyższa. To oczywiście zasługa głównie dużego wzrostu taktowania, jaki udało się uzyskać w procesie 10nm+, ale swoje trzy grosze na pewno dołożyła też architektura Willov Cove, która ma posiadać o kilka procent wyższy wskaźnik IPC niż Sunny Cove.



Tak czy inaczej oznacza to, że AMD nie może spoczywać na laurach, i nie może pozwolić sobie na opóźnienie w debiucie swoich kolejnych mobilnych procesorów z architekturą ZEN 3.



