Poniedziałek 6 lipca 2020 Intel planuje procesory Core i9-10850K

Autor: Zbyszek | źródło: Tum_Apisak | 06:31 W bazie danych benchmarka GeekBench pojawiły się wyniki testów nieznanego i niemającego jeszcze swojej premiery procesora Intel z serii Comet Lake-S. Jest to Core i9-10850K, wyposażony w 10 rdzeni z obsługą 20 wątków, i będący prawdopodobnie nieco słabszą wersja Core i9-10900K. Poza nazwą wskazuje na to częstotliwość bazowa 3,6 GHz - o 100 MHz niższa niż w Core i9-10900K. Maksymalna częstotliwość taktowania tego CPU w trakcie testu wyniosła natomiast 5,2 GHz - ale nie wiadomo czy jest to wartość Turbo Boost 3.0, czy uzyskiwana przez Thermal Velocity Boost.



W pierwszym przypadku taktowanie jednowątkowe Core i9-10850K jest takie samo jak w Core i9-10900K, a w drugim - o 100 MHz niższe, podobnie jak częstotliwość bazowa.



Na ten moment nie wiadomo czy procesor trafi do sprzedaży w wersji pudełkowej, ale bardziej prawdopodobne wydaje się, że będzie to procesor przeznaczony wyłącznie dla producentów gotowych komputerów.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.