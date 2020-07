Wtorek 7 lipca 2020 Core i5-1135G7 i Core i7-1165G7 - testy wydajności iGPU

Autor: Zbyszek | źródło: WccFtech | 06:35 (1) Od kilku miesięcy w sieci regularnie pojawiają się informacje na temat nadchodzących mobilnych procesorów Intela 11. generacji, czyli chipów o nazwie kodowej Tiger Lake-U. Będą one wytwarzane w litografii 10nm++ i wyposażone w rdzenie x86 Willow Cove oraz zintegrowany układ graficzny 12 generacji (architektura Xe) z 96 jednostkami wykonawczymi (EU). Pierwszymi przedstawicielami tej serii zostaną 4-rdzeniowe i 8 wątkowe Core i5-1135G7 i Intel Core i7-1165G7. Drugi z tych procesorów, zamontowany w laptopie Lenovo 82CU, został porównany do karty GeForce MX350 w benchmarku OpenCL GeekBench.



Okazuje się, że obydwa procesory graficzne - zintegrowany w Core i7-1165G7 IGP Intel Xe oraz GeForce MX350 uzyskały bardzo zbliżony rezultat, wynoszący około 60 000 punktów.



W sieci pojawił się także wynik, jaki próbka nieznanego procesora z serii Tiger Lake-U osiągnęła w Battlefield V. Jak się okazuje, zintegrowany w tym procesorze układ graficzny potrafił zapewnić ponad dwukrotnie więcej klatek na sekundę niż Core i7-1065G7 z serii Ice-Lake.



To zła wiadomość dla AMD, oznaczająca, że IGP w Tiger Lake-U może być znacznie bardziej wydajny niż Vega 8 w mobilnych Ryzenach serii 4000.









Zbyszek (autor: kombajn4 | data: 7/07/20 | godz.: 06:51 )

" znacznie bardziej wydajny niż Vega 8"

Polska język trudna język? Aż oczy krwawią od tego łamańca językowego. Nie wystarczy napisać "znacznie wydajniejszy"? Czy po prostu robisz kopiuj i wklej z google translate i w oryginale było "a lot more powerful then Vega 8" ?



