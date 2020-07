Wtorek 7 lipca 2020 Duży wzrost sprzedaży Nintendo Switch w 1. połowie 2020 roku

Autor: Zbyszek | 06:31 Nintendo Switch to bardzo popularna konsola, notująca wyniki sprzedaży zbliżone do PlayStation 4. Do końca tego roku, w 32 miesiące od debiutu, sprzedanych zostało 52,48 mln. egzemplarzy tych konsol, i Switch jest na dobrej drodze do tego, aby uzyskać łączną sprzedaż powyżej 100 mln. egzemplarzy. Jak się okazuje, sprzyja temu epidemia Covid-19, i związane z nią następstwa takie jak m.in. zamknięcie szkół czy utrudniony dostęp do różnych rozrywek. VideoGamesChronicle raportuje, że w pierwszej połowie tego roku sprzedaż Nintendo Switch wzrosła w Wielkiej Brytanii ponad dwukrotnie, w stosunku do 1. połowy 2019



Jednocześnie sprzedaż PlayStation 4 i Xbox One miała wzrosnąć do 25 do 50 procent. Oznacza to, że bieżący rok będzie bardzo udany dla rynku konsolowego, zwłasza kiedy jesienią na rynek trafią PlayStation 5 i Xbox Series X.



