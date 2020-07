Wtorek 7 lipca 2020 Próbka inżynierska EPYC Milan odnalelziona w plikach Linuxa

Autor: Zbyszek | źródło: WccFtech | 06:26 W pliku changelog jednej z kompilacji nowego jądra do systemu Linux odnaleziono informacje na temat próbki inżynierskiej procesora AMD EPYC Milan. Changelog zawiera wpis odnoszący się do procesora o nazwie kodowej AMD Eng Sample: 100-000000114-07_22/15_N, który był zamontowany w jednostce nazwanej amd-milan-03 home. Koniec nazwy kodowej procesora wskazuje, że taktowanie bazowe wynosiło 1,5 GHz, a taktowanie Turbo 2,2 GHz. Są to wartości zbliżone do tych, z jakimi pracowały próbki inżynierskie procesorów EPYC Rome, co nie przeszkodziło aby ich późniejsze wersje produkcyjne pracowały z taktowaniem przekraczającym 3 GHz.



Na ten moment bliższe informacje o architekturze ZEN 3 i kolejnej generacji opartych o nią serwerowych i desktopowych procesorów nie są jeszcze znane. AMD wciąż podtrzymuje że pierwsze procesory z ZEN 3 zobaczymy na rynku jeszcze w tym roku, ale na więcej informacji na ich temat prawdopodobnie musimy poczekać przynajmniej do sierpniowej konferencji Hot Chips 2020, która rozpocznie się 16 sierpnia.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.