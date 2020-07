Wtorek 7 lipca 2020 Apple porzuci układy graficzne innych producentów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:33 (1) Końcem czerwca firma Apple oficjalnie poinformowała, że w swioch przyszłych komputerach przenośnych i stacjonarnych zamierza całkowicie porzucić procesory Intela i architekturę x86. Zostaną one w niedalekiej przyszłosci, bo już w 2021 roku zastąpione przez własne procesory Apple oparte o architekturę ARM, projektowane przez Apple i wytwarzane w TSMC. Teraz okazuje się, że plan nie dotyczy tylko CPU, ale oprócz procesorów Apple zamierza zrezygnować również z układów graficznych od Nvidia i AMD.



Informacja ma zostać podana podczas zbliżającej się konferencji Apple WWDC 2020. Po wcześniejszym ogłoszeniu decyzji o rezygnacji z CPU Intela, rezygnacja z grafik Nvidia i AMD nie jest już tak szokująca i wygląda jak następstwo i kontynuacja pierwszej z tych decyzji.



Apple, projektuje nie tylko CPU, ale i całkiem wydajne GPU dla swoich smartfonów i tabletów, więc widocznie uznało, że posiada wystarczające zasoby i doświadczenie, aby zaprojektować bardziej wydajne GPU dla komputerów i laptopów.



Z drugiej strony ciekawe co na to graficy, którzy stanowią znaczą grupę użytkowników komputerów Apple









Jak to co (autor: piwo1 | data: 7/07/20 | godz.: 15:15 )

Przesiada się na inne marki. Na szczęście mają duży wybot



