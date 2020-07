Wtorek 7 lipca 2020 Premiera procesorów Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 5 3600XT

Autor: Zbyszek | 15:18 (1) AMD oficjalnie wprowadza dziś do sprzedaży procesory z serii Matisse Refresh. Są to modele Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 9 3900XT, odznaczające się od swoich poprzedników o 100-200 MHz wyższymi taktowaniami w trybie Turbo. Ryzen 9 3900XT to procesor 12-rdzeniowy z zegarem bazowym 3,8 GHz i taktowaniem Turbo do 4,7 GHz. Ryzen 7 3800XT ma 8-rdzeni i taktowanie bazowe 3,9 GHz oraz taktowanie Turbo 4,7 GHz, a Ryzen 5 3600XT ma taktowanie bazowe 3,8 GHz i taktowanie Turbo 4,5 GHz.



Ceny procesorów są identyczne z tymi, w jakich cenach dokładnie przed rokiem debiutowały starsze modele Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3800X i Ryzen 9 3900X.



Według pierwszych testów dostępnych w sieci, wydajność przedstawia się następująco:

Ryzen 5 3600XT - o 2-3% lepsza wydajność wielo i jednowątkowa

Ryzen 7 3800XT - o 1-2% lepsza wydajność wielowątkowa i o 3-4% lepsza jednowątkowa

Ryzen 9 3900XT - o 2-3% lepsza wydajność jednowątkowa



Starsze i minimalnie wolniejsze modele są dostępne w niższych cenach, co stawia pod znakiem zapytania opłacalność nowych Ryzenów w wesji XT.



Równocześnie firma AMD uruchamiała też nową promocję, w ramach której przy zakupie wybranych procesorów AMD Ryzen pomiędzy 7 lipca a 3 października 2020 roku można otrzymać bezpłatnie grę Assassin’s Creed Valhalla. Jej premiera jest zaplanowana na grudzień 2020 roku. Czas na realizację otrzymanego kuponu jest do 7 listopada 2020. Regulamin promocji dostępny jest na stronie amdrewards.com. W Polsce promocja będzie dostępa w przypadku procesorów nabywanych w następująych sklepach:



- X-KOM

- Sferis / Actina

- RTV Euro AGD

- Proline.pl

- NTT

- morele.net

- Media Expert

- Komputronik



Do otrzymania kuponu uprawnia zakup procesorów: Ryzen 7 3700X, 3800X, 3800XT, Ryzen 9 3900X, 3900XT i 3950X.











okres trwania promocji z grą (autor: Zbyszek.J | data: 7/07/20 | godz.: 15:48 )

wskazuje na październikową premierę ZEN 3 Vermeer



