Ryzen 7 4700G podkręcony do 4,75 GHz na wszystkich rdzeniach

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:03 Najnowszy procesor AMD ze zintegrowaną grafiką - Ryzen 7 4700G dostał się w ręce jednego z overclokerów, któremu z użyciem standardowego systemu chłodzenia udało się podkręcić go do częstotliwości 4765 MHz. Rezultat uzyskano na płycie ASRock B550 Taichi, wykorzystując chłodzenie wodne, które utrzymywało temperaturę CPU w okolicy 40 stopni Celsjusza. Przy takiej częstotliwości CPU zadowalał się napięciem 1,425V. Wynik świadczy o tym, że możliwości podkręcania nadchodzących Ryzenów ze zintegrowanym IGP nie powinny być gorsze od desktopowych Ryzenów serii 3000 z serii Matisse, a być może będą trochę łepsze.



Ciekawostką pozostaje fakt, skąd tajemniczy overcloker uzyskał dostęp do procesora Ryzen 7 4700G na około 3 tygodnie przed jego premierą.







