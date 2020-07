Środa 8 lipca 2020 Prawdopodobna data premiery desktopowych Ryzenów serii 4000 z grafiką

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:48 (2) Najnowsze procesory AMD ze zintegrowaną grafiką, czyli chipy APU o nazwie kodowej Renoir, są już od pół roku dostępne w wersjach dla komputerów przenośnych. Do tej pory AMD zwlekało z premierą tych procesorów w wersjach dla komputerów stacjonarnych, co było bardzo niezrozumiałe. Ostatecznie procesory te w wersji z podstawką AM4 mają zadebiutować na rynku 21 lipca tego roku, czyli za niecałe 2 tygodnie. APU Renoir to chipy wytwarzane w 7nm procesie litograficznym, i zawierające 8 rdzeni x86 ZEN 2 i zintegrowany układ graficzny Radeon Vega z 512 procesorami strumieniowymi.



Według najnowszych, ale wciąż nieoficjalnych informacji, 21 lipca zadebiutują wersje pudełkowe tych procesorów. Nie wiadomo jeszcze, czy w tym samym czasie odbędzie się premiera modeli PRO dedykowanych do zastosowań korporacyjnych oraz OEM dla producentów gotowych komputerów konsumenckich.



Flagowymi modelami dla entuzjastów będzie 8-rdzeniowy Ryzen 7 4700G, taktowany zegarem 3,6 GHz i do 4,45 GHz z Turbo. Otrzyma on układ graficzny Radeon Vega 8 taktowany zegarem 2,1 GHz, a wydajność części CPU ma przekraczać tą oferowaną przez Ryzen 7 3700X. Pozostałe z przygotowanych modeli to przynajmniej Ryzen 7 4700GE, Ryzen 5 4600G, Ryzen 5 4600GE, Ryzen 3 4300G i Ryzen 3 4300GE. Modele z dopiskiem "G" będą mieć TDP 65W, a z dopiskiem GE będą mieć TDP 35W.



Dla korporacji przygotowywane są natomiast modele Ryzen 7 Pro 4750G, Ryzen 5 4650 Pro i Ryzen 3 Pro 4350G.



do znawców tematu (autor: Markizy | data: 9/07/20 | godz.: 08:19 )

co to ta graika? Chyba grafika chociaż można ją użyć głównie do innej czynności jaką jest możliwość wyświetlania pulpitu lub filmu.



... (autor: krzysiozboj | data: 9/07/20 | godz.: 08:21 )

Oby nie była to premiera wyłącznie papierowa. Odkładam już dłuższy czas zmianę kompa właśnie pod coś w rodzaju 4600/4700G



