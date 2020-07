Czwartek 9 lipca 2020 Western Digital rozpoczyna sprzedaż dysków HDD 18 TB

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:47 (1) Western Digital poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży swoich najbardziej pojemnych dysków HDD. Są to modele o nazwie Ultrastar DC HC550, wykorzystujące klasyczyną technikę zapisu CMR (Conventional Magnetic Recording) wspomanagą przez asystę energetyczną EAMR (Energy Assistance Magnetic Recording). Dyski są wypełnione helem i mają łącznie 9 lalerzy wirujących z prędkością obrotową 7200 RPM. Gęstość zapisu wynosi 1022 gigabity na cal kwadratory, a prędkość transferu danych sięga 270 MB/s. Jej uzyskanie wspomaga 512 MB pamięci podręcznej.



Ultrastar DC HC550 są objęte 5 letnią gwarancją, a żywotność jest określana jako 550 TBW zapisów na rok.



Jednocześnie Western Digital nie zdecydował się wprowadzić do sprzedaży zapowiadany wcześniej, bliźniaczy model Ultrastar DC HC650 o większej pojemnosci 20 TB, który ma taką samą konstrukcję jak Ultrastar DC HC550, ale wykorzystuje zapis typu SMR (Shingled Magnetic Recording) w którym poszczególne ścieżki zachodzą na siebie.







@temat. (autor: Mariosti | data: 9/07/20 | godz.: 18:10 )

Jakby ten sam model z SMR miał faktycznie reklamowane przez Seagate i WD 30% więcej pojemności w tej samej cenie (czyli powiedzmy 23TB) , to na pewno znalazłby nabywców, ale jako klasyczny dysk tier 1 do data center się nie nada SMR, musiałby być więc jasno obrandowany jako tier 2 dysk bardziej do archiwizacji/odczytów.



