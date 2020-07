Czwartek 9 lipca 2020 Oficjalna premiera łącza Thunderbolt 4

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 17:58 Thunderbolt to standard złącza opracowany przez Intela, umożliwiający jednoczesne przesyłanie danych, obrazu i dźwięku oraz zasilania. Pierwsze urządzenia z Thunderboltem pojawiły się blisko 10 lat temu, a od tego czasu interfejs doczekał się dwóch kolejnych generacji - Thunderbolt 2 o przepustowości 20 Gb/s i Thunderbolt 3 o przepustowosći 40 Gb/s. Dzisiaj Intel oficjalnie zaprezentował czwartą generację swojego łącza, która tym razem nie przynosi wzrostu prędkości transferu, oferując nadal przepustowość 40 Gb/s.



Pomimo tego Intel postanowił dodać do Thunderbolt 4 kilka nowości, zwiększających jego funkcjonalność i bezpieczeństwo.



Najbardziej istotną zmianą jest podwojenie minimalnej przepustowości przesyłania wideo i danych (do 32 Gbps), co pozwola m.in. na obsługę dwóch monitorów 4K lub jednego 8K za pomocą jednego przewodu, a nie dwóch jak dotychczas.



Kolejne zmiany to większa długość przewodów, która wynosi teraz 2m, oraz możliwość korzystania ze stacji dokujących wyposażonych w nawet cztery porty Thunderbolt 4. W kwestii bezpieczeństwa wprowadzono zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do pamięci (Intel VT-D).



Pierwszymi urządzeniami wyposażonymi w Thunderbolt 4 będą notebooki z procesorami Tiger Lake-U.







