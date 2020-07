Czwartek 9 lipca 2020 Wartość rynkowa Nvidia przekroczyła wartość Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 18:15 Nvidia i Intel to jedni z najbardziej znanych producentów wśród entuzjastów komputerów. Jeszcze kilka lat temu porównanie ze sobą obu tych producentów wyglądało jak starcie Dawida i Goliata, gdzie tym drugim był oczywiście Intel. W ostatnich latach Intelowi nie widoło się jednak najlepiej, o czym świadczy m.in utkwienie w 14nm litografii, wolne tempo rozwoju swoich CPU i utrata przewagi wydajności nad konkurencyjnym AMD, problemy z bezpieczeństem procesorów czy też nieudana przygoda z produkcją modemów 5G. Zupełnie odmiennie widoło się Nvidia, która wprowadziła udane generacje kart graficznych i podjęła szereg świetnych posunięć poszerzających jej portofolio.



W efekcie przychód Nvidia wzrósł z 5,0 mld dolarów w 2016 roku, do 11,7 mld dolarów w 2019 roku.



Bieżąca tendencja rozwojowa obu producentów znalazła swoje odzwierciedlenie w wycenie giełdowej. Ceny akcji Nvidia dynamiczne rosną od dłuższego czasu, w efekcie czego jest ona obecnie wyceniania drożej niż Intel. Bieżąca kaptializacja giełdowa Nvidia to obecnie 254 miliardy dolarów, podczas gdy według inwestorów Intel jest obecnie wart 247 miliardów dolarów.



Ceny akcji Nvidia wynoszą obecnie 415 dolarów, to jest o ponad 60 procent więcej niż na początku stycznia, i ponad 20 razy więcej niż 5 lat temu, kiedy w lipcu 2015 roku ich cena nie przekraczała 20 dolarów.



W efekcie wysokiego tempa rozwoju Nvidia, bardzo wysoko oceniany jest jej prezes i dyrektor, czyli Jensen Huang. Szef Nvidia został w lutym wybrany przez prestiżowy magazyn Harvard Business najlepszym prezesem i dyrektorem (CEO) na świecie. Uzasadnienie tej decyzji było następujące:



"Gdy około 2000 roku gry i karty graficzne stały się motorem wzrostu Nvidia, to mimo tego Huang i tak widział inną drogę. Nvidia wkrótce zaczęła wydawać miliardy dolarów na badania i rozwój w celu stworzenia układów zdolnych nie tylko do przetwarzania grafiki, ale także wykonywania złożonych zadań obliczeniowych, a następnie do obliczeń skupionych na sztucznej inteligencji. W połowie tej dekady chipy Nvidia skupione na sztucznej inteligencji zdominowały ten rodzący się rynek, pokazując się w autonomicznych pojazdach, robotach, samolotach, dronach i dziesiątkach innych zaawansowanych urządzeń."



