Piątek 10 lipca 2020 SSD Nimbus ExaDrive o pojemności 50TB i 100TB

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:33 Firma Nimbus Data poinformowała, o wprowadzeniu do sprzedaży nowych najbardziej pojemnych nośników SSD klasy korporacyjnej. Są to ExaDrive DC50 o pojemności 50TB oraz ExaDrive DC100 o rekordowej pojemności, wynoszącej 100 TB. Urządzenia mają wielkość 3,5-cala, są wyposażone w interfejs SATA 6.0 Gbps i przeznaczone głównie do składowania danych. Prędkość sekwencyjnego odczytu i zapisu danych wynosi odpowiednio: 500 MB/s i 460 MB/s, natomiast wskaźnik IOPS dla odczytu i zapisu to kolejno 114 000 i 105 000 operacji na sekundę.



Nośniki obsługują sprzętowe szyfrowanie danych oraz korekcję błędów ECC. Uzyskanie tak dużej pojemności było możliwe dzięki dużym rozmiarom (format 3,5-cala) oraz zastosowaniu najnowszych wielowarstwowych pamięci 3D NAND MLC.

ExaDrive DC100 o pojemności 100TB kosztuje 40 000 USD, a ExaDrive DC50 o pojemności 50 TB wyceniono na 12 500 USD.







