Piątek 10 lipca 2020 Specyfikacja procesorów Ryzen Threadripper PRO

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:45 AMD już w nadchodzącym tygodniu ma wprowadzić do swojej oferty procesory Ryzen Threadripper PRO. Będą one dedykowane do zastosowań w pełni profesjonalnych oraz korporacyjnych, i otrzymają 8-kanałowy kontroler pamięci. Ponadto tak jak zwykłe Ryzeny PRO, Threadrippery PRO będą mieć aktywny układ szyfrujący PSP (Platform Security Processor) i dodatkowe funkcje ułatwiające zarządzanie w środowisku korporacyjnym. W sieci właśnie pojawiła się specyfikacja tych procesorów, według której AMD przygotowało łącznie 4 modele. Flagowym z nich jest 64-rdzeniowy Threadripper PRO 3995WX.



Oprócz tego pojawią się: 32-rdzeniowy Threadripper PRO 3975WX, 16 rdzeniowy Threadripper PRO 3955WX, i 12-rdzeniowy Threadripper PRO 3945WX. Wszystkie z nich obsługują 128 linii PCI-Express i mają wskaźnik TDP 280W. Taktowania są o 100-200 MHz niższe niż w przypadku "zwykłych" Threadriperów, co zapewne wynika z konieczności zapewnienia bezwzględnej stabilności. Z drugiej strony, są one wyraźnie wyższe niż w przypadku serwerowych CPU EPYC.



Ryzen Threadripper PRO będą zgodne z podstawką sWRX8 i płytami głównymi z chipsetem AMD WRX80, a pojedynczy taki procesor będzie w stanie obsłużyć do 2TB pamięci RAM.









