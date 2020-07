Poniedziałek 13 lipca 2020 Nvidia kończy przyjmowanie zamówień na GPU Turing

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:58 Mniej więcej za około 2-3 miesiące na rynek powinny trafić pierwsze karty graficzne Nvidia nowej generacji, czyli GeForce RTX 30x0 należące do serii Ampere. Poza przygotowaniem nowych kart, Nvidia czyni też kolejne kroki poprzedzające ich premierę. Według nieoficjalnych informacji, producent poinformował wytwórców kart graficznych o zaprzestaniu przyjmowania zamówień na kolejne partie układów graficznych z serii Turing. Zaprzestanie dalszych dostaw dotyczy chipów dla kart GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2070 SUPER i szybszych, aż do GeForce RTX 2080 Ti.



W praktyce oznacza to, że dostawy ostatnich wyprodukowanych takich kart graficznych trafią do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych miesięcy.









