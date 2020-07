Środa 15 lipca 2020 Xeony Ice Lake-SP wolniej wybudzają się ze stanu uśpienia

Autor: Zbyszek | źródło: Phoronix | 16:12 (1) Nowe serwerowe procesory Intel Xeon, które trafią na rynek pod koniec tego roku, będą produkowane w litografii 10nm+ i oparte o mikroarchitekturę Ice Lake-SP. Aktualnie próbki procesorów posiadają już producenci sprzętu i oprogramowania z branży. Jak donosi serwis Phoronix, skupiony w całości na tematyce systemu Linux, nowe Xeony mają pewną cechę, która odróżnia je od dotychczasowych. Jest nią znacznie wolniejsze tempo wzrostu częstotliwości po wybudzeniu się procesora ze stanów uśpienia głębszych niż C1E.



Chociaż takie podejście pozwala oszczędzać energię w wielu przypadkach, to zdaniem serwisu Phoronix jest to błąd konstrukcyjny, który może powodować niestabilną wydajność systemów obsługiwanych przez serwery z Ice Lake-SP, w przypadku zaistnienia nagłego zapotrzebowania na więcej mocy obliczeniowej.



K O M E N T A R Z E

wolniejsze tempo wybudzania z głębokiego stanu uśpienia, (autor: Qjanusz | data: 15/07/20 | godz.: 21:25 )

to nie tyle problem Xeonów 10nm, co raczej całego Intela



"...który może powodować niestabilną wydajność systemów..." - a komu w serwerach potrzebna stabilność czy brak luk bezpieczeństwa?



