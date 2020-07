Środa 15 lipca 2020 GeForce RTX 3000 z serii Ampere z nową wtyczką zasilającą?

Autor: Zbyszek | 16:13 (4) Z racji tego, że w Chinach ulokowana jest większa część produkcji elektroniki, tamtejsze serwisy internetowe stanowią główne źródło wycieku przedpremierowych informacji. Nie inaczej jest w przypadku kolejnej generacji kart GeForce, których system chłodzenia został sfotografowany w jednej z fabryk. Według kolejnych przecieków, poza systemem chłodzenia Nvidia zmieni też dotychczas stosowne wtyczki zasilające. Najbardziej wydajne modele nowych kart GeForce mają otrzymać nową, 12-pinową wtyczkę zasilającą.



Nowa wtyczka ma zostać użyta, ponieważ jedna 8-pinowa wtyczka miała okazać się niewystarczająca (szczytowy pobór energii przekracza 300W). Z drugiej strony Nvidia nie chciała zastosować, lub nie miała wystarczająco miejsca na dwie 8-pinowe wtyczki.



Niestety nie mogły zostać użyte dwie 6-pinowe wtyczki, bo zapewniają one taką samą ilość energii elektrycznej jak jedna 8-pinowa.



Jeśli powyższa wiadomość okaże się prawdą, to osoby zainteresowane kupnem najbardziej wydajnych kart graficznych z serii GeForce RTX 3000 będą musiały najprawdopodobniej zakupić też nowy zasilacz.









K O M E N T A R Z E

albo (autor: Wedrowiec | data: 15/07/20 | godz.: 16:21 )

pójdzie 6+8 przez przejściówkę :D



@temat. (autor: Mariosti | data: 15/07/20 | godz.: 16:53 )

Eh ta nvidia i jej "standardy tm"



też myślę że to będzie przejściówka (autor: Qjanusz | data: 15/07/20 | godz.: 21:20 )

która może nawet zostać dołączona do zestawu z tej prostej przyczyny, że chyba nie ma zasilaczy z 12sto pinowym złączem dla GPU



przejśćówka (autor: Mario2k | data: 16/07/20 | godz.: 09:08 )

Na bank będzie dodawana do karty jak kiedyś przejściówki molex >pci-e 6pin.

Swoją drogą widziałem film z Irkucka z Kwietnia tego roku gdzie goście dalej kopią na Radeonach 5600-5700 grzeją domy przy cenie prądu 0.07/ kWh zarabiają lokalną pensję minimalną na 7 kartach



