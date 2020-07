Środa 15 lipca 2020 Premiera procesorów Ryzen Threadripper PRO

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:14 (1) AMD oficjalnie wprowadza do swojej oferty procesory Ryzen Threadripper PRO. Są one dedykowane do zastosowań w pełni profesjonalnych oraz korporacyjnych. Procesory są zgodne z podstawką sWRX8 oraz płytami głównymi z chipsetem AMD WRX80, posiadają 8-kanałowy kontroler pamięci i są w stanie obsłużyć do 2 TB pamięci RAM. Ponadto tak jak zwykłe Ryzeny PRO, Threadrippery PRO mają aktywny układ szyfrujący PSP (Platform Security Processor) i dodatkowe funkcje wspomagające bezpieczeństwo i ułatwiające zarządzanie w środowisku korporacyjnym. W sprzedaży dostępne są 4 modele, wyposażone w od 12 do 64 rdzeni.







piekielne kołowrotki, (autor: Qjanusz | data: 15/07/20 | godz.: 21:17 )

które mocą przewyższają dwa Xeony posadzone obok siebie na jednej płycie.



Do nabycia wyłącznie poprzez kanał OEM



