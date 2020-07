Środa 15 lipca 2020 Opublikowano oficjalną specyfikację pamięci DDR5

Autor: Zbyszek | źródło: JEDEC | 16:15 (7) Organizacja JEDEC (Joint Electronic Devices Engineering Council) zajmująca się standaryzacją typów pamięci poinformowała o opublikowaniu oficjalnej specyfikacji standardu pamięci RAM typu DDR5 SDRAM, czyli w skrócie DDR5. Nowe pamięci będą zasilane niższym napięciem niż DDR4 (1,1V zamiast 1,2V), otrzymają wewnętrzną korekcję błędów ECC, i zaoferują dwukrotnie wyższą efektywną przepustowość oraz większe pojemności aniżeli DDR4. Udało się to uzyskać poprzez zastosowanie m.in. nowych technik analizy, próbkowania i przetwarzania sygnałów, oraz podwojenie długości serii do BL16 i podwojenie liczby banków z 16 do 32.



Standard JEDEC przewiduje dla DDR5 efektywne szybkości od 3200 do 8400 Mbps (marketingowo: od 3200 do 8400 MHz). Szacuje się, że pierwsze pamięci DDR5 pojawią się w ofercie producentów w ciągu kilku miesięcy, a pierwsze procesory które z nich skorzystają - w przyszłym roku. Niemal pewne jest także, że pierwsze pamięci DDR5 nie skorzystają z najwolniejszej specyfikacji DDR5-3200, i będą pracować z szybkością DDR5-4800, odpowiadającą pod względem częstotliwości taktowania pamięciom DDR4-2400.



Na szerszą popularyzację DDR5 trzeba poczekać przynajmniej do 2022-2023 roku. Po tej dacie przewiduje się, że DDR5 zacznie wypierać dotychczasowe pamięci DDR4.







@temat. (autor: Mariosti | data: 15/07/20 | godz.: 16:57 )

Czyli wszystkie kości DDR5 będą miały ECC podobnie jak GDDR5?

Pamiętam że powodowało to ciekawe zjawisko przy oc, gdzie przy granicznym taktowaniu wydajność znacznie spadała mimo braku artefaktów bo ECC niwelowało błędy pamięci.



i dziwnym trafem (autor: GULIwer | data: 15/07/20 | godz.: 17:36 )

o opóźnieniach nie wspomnieli na slajdach ;)



@02 Bo opóżnienia się znacząco nie zmienią (autor: Master/Pentium | data: 15/07/20 | godz.: 19:20 )

mam na myśli te wyrażone w nsek a nie te w taktach zegara. Tu też dawno doszliśmy do granic wyznaczonych fizyką w obecnie stosowanych materiałach.



No widać (autor: sew123 | data: 15/07/20 | godz.: 19:32 )

że idziemy do przodu - jednak poczekajmy na testy i ceny :)



postęp - i bardzo dobrze (autor: Qjanusz | data: 15/07/20 | godz.: 21:13 )

ciekawe który CPU jak pierwszy będzie miał wytrawiony na pokładzie kontroler DDR5



Stawiam na AMD (autor: Wedelek | data: 16/07/20 | godz.: 08:23 )

Oni z reguły przodują we wdrażaniu nowości. A przynajmniej w ostatnich latach.



@temat. (autor: Mariosti | data: 16/07/20 | godz.: 10:48 )

W sumie też ciekawe że to ecc 128/8, czyli 16/1, podczas gdy klasyczne ecc serwerowe to 8/1. Także ciekawe że będą kości z "podwójnym" ecc realizowanym za pomocą dodatkowej kości ramu na płytce modułu.



