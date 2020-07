Środa 15 lipca 2020 Xbox Velocity - jak działa system pamięci w Xbox Series X

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 16:16 (4) Konsole Xbox Series X, które trafią do sprzedaży pod koniec tego roku, będą wyposażone w bardzo szybki nośnik SSD NVMe. Od pewnego czasu wiadomo, że część jego pojemności będzie używana jako wirtualna pamięć dla CPU lub GPU - i rozszerzenie 16 GB fizycznej pamięci GDDR6 zamontowanej w konsoli. Teraz Microsoft podał więcej szczegółów na ten temat, nazywając całe rozwiązanie marketingowym określeniem Xbox Velocity. Z 16 GB pamięci fizycznej, 10 GB pamięci z 320-bitową magistralą (przepustowość 560 GB/s) ma być przypisane do GPU, a pozostałe 6 GB do CPU.



Przestrzeń na dysku NVMe, w formie wydzielonej wirtualnej dodatkowej pamięci będzie używana m.in. do przechowywania tekstur i map terenów. Co więcej, dzięki API DirectStorage, ta wirtualna pamięć RAM wydzielona z nośnika SSD NVMe będzie mogła być obsługiwana bezpośrednio z poziomu GPU i CPU. Poza tym API, na rozwiązanie Xbox Velocity składają się również techniki Hardware Accelerated Decompression i Sampler Feedback Streaming.



Pierwsza z nich zapewnia kompresję 2:1 dla tekstur, dzięki czemu mogą być doczytywane z nośnika NVMe z szybkością 4,8 GB/s. Z kolei Sampler Feedback Streaming ma do 4 krotnie skracać czasy ładowania gier, poprzez ich "selektywne ładowanie" pozwalające na uruchomienie gier jeszcze przed zakończeniem ich wczytywania z dysku.



Możliwość bezpośredniego dostarczania danych do procesora i karty graficznej za pośrednictwem dysku SSD umożliwi tworzenie światów gier, które będą nie tylko bogatsze, ale także bardziej płynne. Developerzy nie będą musieli już martwić się wyczerpaniem pamięci GDDR6 i związanym z tym chwilowym opóźnieniem z doczytywaniem danych z dysku, bo proces ten będzie cały czas uruchomiony i aktywny, dzięki czemu będzie płynny.



... (autor: djXone | data: 15/07/20 | godz.: 20:12 )

Ciekawe jaki wpływ to będzie mieć na żywotność dysku. Nie myślę o niedzielnych graczach, tylko takim pełnym katowaniu konsoli, czy wytrzyma do końca gwarancji?



@up (autor: Qjanusz | data: 15/07/20 | godz.: 21:02 )

pewnie to wydzielone logiczne okienko pamięci będzie warstwa niżej przemieszczane na fizycznych komórkach pamięci, po to aby nie katować cały czas tych samych rejestrów.



Mamy tu niezłe rozpasanie dla developerów, porównując do 2 posklejanych czterordzeniowych Athlonów ze starszych konsol i klasycznych HDD.



@01 (autor: kombajn4 | data: 16/07/20 | godz.: 06:41 )

Tak w sumie to dysk ssd "zużywa" się od zapisywania danych a nie z powodu odczytu. W tekście jest mowa o przesyle tekstur itp z dysku do pamięci GPU a nie o rzeźbueniu na dysku.



Ciekawostka - DirectStorage ma trafić też do Windows 10 (autor: Soulburner | data: 16/07/20 | godz.: 09:27 )

https://www.pcworld.com/...chitecture-windows.html



Wg Microsoftu: "DirectStorage potrafi zredukować narzut na CPU przy operacjach I/O z obciążenia wielu rdzeni do małego procenta jednego wątka, w ten sposób uwalniając znaczną część mocy CPU, którą ten może spędzić na obliczaniu lepszej fizyki, czy większej liczbie NPC na scenie"



