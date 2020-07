Czwartek 16 lipca 2020 SATA-IO wprowadza standard SATA 3.5

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:24 (3) Organizacja Serial ATA International Organization (SATA-IO) opublikowała dziś specyfikację interfejsu SATA w wersji 3.5. Nowa wersja interfejsu oferuje identyczną prędkość transmisji danych jak SATA w wersji 3.0, czyli 6Gb/s (0,72 GB/s). Zawarto w niej jednak kilka dodatkowych ulepszeń. Poprawiono działanie kolejkowania operacji NCQ (Native Comand Quening) - nowa wersja NCQ umożliwia określenie relacji przetwarzania między poleceniami w kolejce i lepiej ustala kolejność, w jakiej polecenia są przetwarzane. Dodano też definiowanie różnych odrębnych kategorii jakości transmisji, co może zmniejszać opóźnienia najbardziej istotnych danych.



Kolejne ze zmian to dopasowanie do standardu INCITS T13 Technical Committee, oraz lepsze dopasowanie do charakterystyk rozwiązań pomiarowych, co pomaga w testowaniu pracy interfejsu. SATA 3.5 zawiera też inne ulepszenia, wprowadzone dotychczas do oryginalnej specyfikacji SATA 3.0 poprzez kolejne podwersje 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4.





W przypadku dysków twardych, złącze SATA jest coraz poważniej wypierane przez PCI-Express z protokołem NVMe, i prawdopodobnie pozostanie w przyszłości niszowym rozwiązaniem przeznaczanym do podpinania najmniej wymagających urządzeń. Niestety SATA-IO we właściwym czasie nie zaprezentowała standardu SATA 4.0 o zwiększonej prędkości, co okazało się poważnym błędem. Zaproponowany zamiast niego standard SATA Express nie przyjął się na rynku i nie jest wykorzystywany.



K O M E N T A R Z E

Szkoda, tyle sprzętu jest na sata a standard nie jest rozwijany (autor: ekspert_IT | data: 16/07/20 | godz.: 22:09 )

Niestety ograniczenia techniczne robią swoje, bo sata był przygotowywany na HDD w raid a nie na SSD....

When is SATA 4.0 at 12Gb/s coming?

There are no plans to extend SATA bandwidth beyond the current 6Gb/s transfer rate since the change requires signigicant changes to the PHY section of the specification.



ehh (autor: Promilus | data: 16/07/20 | godz.: 22:41 )

Jasne, USB3.2 gen 1 ma 5gbps, Sata 3 ma 6gbps, USB3.2 gen2 ma 10gbps czyli da się, po prostu leniwi i pazerni rządzą.



oj tam (autor: faf | data: 17/07/20 | godz.: 00:54 )

tylko nvme - sata to na dvd-r :P





