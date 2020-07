Czwartek 16 lipca 2020 Więcej informacji o procesorach Intel Alder Lake

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:35 (4) Alder Lake to kolejna generacja procesorów Intela, która będzie wytwarzana w litografii 10nm++ i trafi na rynek prawdopodobnie pod koniec 2021 roku. Procesory te wykorzystają znaną z urządzeń mobilnych technikę Big.LITTLE, polegającą na łączeniu w jednym rdzeniu krzemowym bardzo wydajnych rdzeni ze słabszymi, ale energooszczędnymi. Jako wydajne rdzenie wykorzystane zostaną Golden Cove (następca Willow Cove), a jako energooszczędne rdzenie użyta zostanie ulepszona wersja rdzeni Tremont. Jak się okazuje, Intel planuje kilka wersji tych procesorów różniących się liczbą wydajnych i energooszczędnych rdzeni oraz zastosowanym układem graficznym.



Alder Lake-S, czyli wersje dla komputerów stacjonarnych (zgodne z LGA 1700) będą występować w dwóch wersjach; z 8 rdzeniami Golden Cove i 8 rdzeniami energooszczędnymi, oraz z 6 rdzeniami Golden Cove i bez rdzeni energooszczędnych. Obydwie wersje otrzymają układ graficzny GT1 wytwarzany w 14nm litografii i umieszczony w odrębnym rdzeniu krzemowym obok 10nm++ rdzenia CPU.



Wersje mobile również mają występować w dwóch odmianach. Pierwsza to 6 rdzeni Golden Cove i 8 rdzeni energooszczędnych, a druga to 2 rdzenie Golden Cove i 8 rdzeni energooszczędnych. Obie otrzymają mocniejszą zintegrowaną grafikę w wersji GT2, przy czym nie wiadomo jeszcze w jakiej litografii będzie ona wytwarzana.







już się boję (autor: GULIwer | data: 16/07/20 | godz.: 21:05 )

systemu nazewnictwa tego. Będzie trzeba jakąś rozpiskę wydrukować bo na bank zrobią to intuicyjne inaczej



po co w desktopie 8 rdzeni Atoma? (autor: Qjanusz | data: 16/07/20 | godz.: 23:07 )

...



@ Qjanusz (autor: Shark20 | data: 17/07/20 | godz.: 00:10 )

3 rdzenie Tremont (IPC na poziomie ~Ivy Bridge) wraz ze swoim cache mają powierzchnię taką, jak jeden rdzeń Sunny Cove ze swoim cache. I mają 67-68% IPC tego Sunny Cove.



Cztery takie Tremonty w MT zaoferują wydajność ~2,5 razy wyższą od tego jednego rdzenia Sunny Cove



I to jest wyzwanie dla inżynierów - zrobić rdzeń taki, że będzie w ST wydajny jak Sunny Cove, a w MT wydajny jak 4 rdzenie Tremont o zbliżonej liczbie tranzystorów i powierzchni do tego jednego rdzenia Sunny Cove



@ up poprawka (autor: Shark20 | data: 17/07/20 | godz.: 00:10 )

4 rdzenie Tremont (IPC na poziomie ~Ivy Bridge) wraz ze swoim cache mają powierzchnię taką, jak jeden rdzeń Sunny Cove



i dalej bez zmian



