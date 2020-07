Czwartek 16 lipca 2020 Sony jednak zwiększy produkcję PlayStation 5

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:03 (1) Bloomberg podał jakiś czas temu informację o przewidywanej słabej dostępności PlayStation 5 na rynku w pierwszych miesiącach po premierze. Miało to być spowodowane kosztem produkcji urządzenia, który okazał się wyższy od zakładanego i wynosi pomiędzy 500 a 550 USD za sztukę. Tymczasem cena w sklepach ma zostać ustawiona na tym samym poziomie, co cena konkurencyjnego Xbox Series X, i wyniesie prawdopodobnie 449 lub 499 USD. W efekcie kierownictwo Sony, aby ograniczyć straty na sprzedaży PS5 miało podjąć decyzję o produkcji tylko 1 mln sztuk urządzeń miesięcznie.



Tym sposobem do końca marca przyszłego roku do sprzedaży miało trafić pomiędzy 5 a 6 mln sztuk urządzeń.



Według najnowszych informacji, Sony w ostatnim czasie zmieniło jednak swoją decyzję. Producenci wytwarzający podzespoły do PlayStation 5 otrzymali zaktualizowane zamówienia, o dwukrotnie wyższej wysokości. Tym sposobem do końca marca 2021 roku do sprzedaży ma trafić przynajmniej 10 mln sztuk PlayStation 5.



Najwidoczniej kierownictwo Sony musiało uznać, że lepiej ponieść nieco większe straty, niż oddać walkowerem pojedynek z Xbox Series X. Słaba dostępność PS5 w sklepach mogłaby zdecydowanie wpłynąć na brak autoreklamy urządzenia, a także skierować część fanów w stronę Xbox'a.



w teorii koszt wyprodukowania xboxa jest wyższy, (autor: Qjanusz | data: 16/07/20 | godz.: 22:41 )

biorąc pod uwagę większą wydajność konsoli od MS



Więc jeżeli MS będzie dokładało na początku sprzedaży, dlaczego Sony nie miałoby zrobić tego samego.



