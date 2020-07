Czwartek 16 lipca 2020 API DirectStorage trafi do systemu Windows 10

Autor: Zbyszek | źródło: PCWorld | 17:41 (3) API DirectStorage to rozszerzenie dla API DirectX, przygotowane przez Microsoft dla nowej konsoli Xbox Series X. Jest ono elementem składowym techniki Xbox Velocity, czyli zbioru kilku rozwiązań umożliwiających wykorzystanie nośnika SSD NVMe jako wirtualnego rozszerzenia pamięci CPU i GPU. Jak się okazuje, Microsoft planuje dodać API DirectStorage do przyszłej wersji systemu Windows 10. Dzięki temu karty graficzne zainstalowane w komputerze zyskają bezpośredni dostęp do danych zgromadzonych na szybkich dyskach SSD.



Doczytywanie danych takich jak mapy i tekstury z dysku do pamięci VRAM karty graficznej nie będzie już wymagało angażowania głównego procesora, co zarówno przyspieszy ten proces, jak i zwolni zasoby CPU do wykonywania innych obliczeń.



Z drugiej strony to dość zastanawiające, że Microsoft pomyślał o tym rozwiązaniu dopiero teraz - w sytuacji kiedy Nvidia i AMD już od około 10 lat ulepszają swoje GPU w taki sposób, aby mogły one realizować część obliczeń głównego procesora (tzw. GPGPU). Bezpośredni dostęp do danych z dysku powinien być ułatwieniem w realizacji tej koncepcji.



mam nadzieje (autor: Shark20 | data: 16/07/20 | godz.: 18:33 )

że dobrze zrobili to API, i nie będzie luk bezpieczeństwa w GPU. Jak się otwiera nową furtkę to kontrola tego co nią leci i czy powinno też musi być



może MS stwierdził że aktualnie dostępne SSD są na tyl wydajne, (autor: Qjanusz | data: 16/07/20 | godz.: 23:02 )

że gra już warta jest świeczki. 10 lat temu taki dajrekt raczej by nie pobrykał na HDD



poza tym, ta techonogia powstała dla nowego xklocka. Wcześniej tej technologii po prostu nie było.



mnie to ciekawi jak i czy to wplynie na rzeczywiste tempo ladowania (autor: Kosiarz | data: 16/07/20 | godz.: 23:09 )

bo po zmianie systemowego z jakiegoś Cruciala SATA (500MB/s) na NVMe m.2 (2500MB/s) specjalnie różnicy nie zauważyłem... - chyba ze wszystkie te co patrzylem sa w jakichs malych plikach i nie ma kiedy sie rozpedzic...



obadamy... darowanemu koniowi...



