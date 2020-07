Czwartek 16 lipca 2020 Ryzen 7 4700G podkręcony do 4,815 GHz na wszystkich rdzeniach

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:29 Najnowszy procesor AMD ze zintegrowaną grafiką - Ryzen 7 4700G dostał się w ręce overclokera o nicku IT Cooker, któremu udało się podkręcić go do częstotliwości 4,815 GHz. Rezultat uzyskano na płycie Gigabyte B550 AORUS Master, wykorzystując system chłodzenia cieczą AIO z chłodnicą 360mm, którą owiewał niewielki pokojowy wentylator. Przy takiej częstotliwości CPU zadowalał się napięciem 1,425V, a jego temperatura utrzymywała się w okolicy 40 stopni Celsjusza. W drugim teście IT Cooker postanowił uzyskać najwyższe taktowanie pamięci DDR4 przy zachowaniu standardowego dzielnika 1:1.



Udało mu się ostatecznie uzyskać taktowanie magistrali Infinity Fabric i kontrolera pamięci wynoszące 2200 MHz, a pamięć pracowała z efektywną szybkością DDR4-4400 przy opóźnieniach 14-14-14-28.







