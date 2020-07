Czwartek 16 lipca 2020 Core i9-10850K - więcej informacji na temat ceny

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:16 Intel niedawno dodał do swojej oferty nowy procesor z najnowszej serii Comet Lake-S. Jest to Core i9-10850K, wyposażony w 10 rdzeni z obsługą 20 wątków, i będący nieco wolniejszą wersją Core i9-10900K. Procesor ma zegar bazowy 3,6 GHz i maksymalne taktowanie Turbo (z Thermal Boost) wynoszące 5,2 GHz, i jest najdokładniej o 100 MHz wolniejszą wersją Core i9-10900K. Procesor właśnie pojawił się w ofercie jednego ze sprzedawców gotowych komputerów, dzięki czemu wiemy więcej o jego cenie.



W konfiguratorze podzespołów tego sprzedawcy znalazły się komputery wyposażone właśnie w procesor Core i9-10850K. Kupujący ma jednak możliwość zmiany procesora - wybierając wolniejszy Core i7-10700K, cena zestawu spadnie o 73 dolary, a wybierając droższy Core i9-10900K, cena wzrasta o 42 dolary.



Przy cenie Core i9-10850K na poziomie 488 USD oznacza to, że cena Core i9-10850K wynosi 446 USD. Na ten moment Core i9-10850K nie jest dostępny w sprzedaży jako samodzielny produkt i oferują go wyłącznie producenci gotowych komputerów.







