Poniedziałek 20 lipca 2020 Od września TSMC nie będzie dłużej handlować z Huaweiem

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:03 Koncern TSMC oficjalnie poinformował, że od września nie będzie już dostarczać nowych chipów chińskiemu Huawei i ten musi sobie poszukać nowego kontrahenta. Jest to pokłosie decyzji jaką 15 maja podjęła administracja Donalda Trumpa w ramach tzw. wojny handlowej na linii USA – Chiny. Na jej skutek powstała czarna lista podmiotów, którym nie wolno dostarczać żadnych produktów stworzonych przy użyciu technologii stworzonej przez amerykanów. No chyba, że dany podmiot uzyska specjalne pozwolenie na dalszy handel, co w tym przypadku raczej nie wchodzi w grę.



Ustawodawca przewidział również tzw. okres przejściowy, w którym miała nastąpić finalizacja już zawartych umów. Kończy się on w sierpniu bieżącego roku i to właśnie dlatego od września TSMC nie będzie handlować z byłym partnerem. Decyzja władz USA to bolesny cios dla Huaweia, który co prawda zawczasu zgromadził spore zapasy układów, ale jego szanse na znalezienie nowego partnera są bardzo małe. Chińczycy będą zapewne musieli postawić na produkowane w ich kraju chipy, które nie dorównują jakością tym wytwarzanym przez Tajwańczyków.



Jeśli chodzi o TSMC, to koncern ten nie odczuje zbytnio całej sytuacji. Mimo iż w 2019 roku handel z Huawei stanowił aż 23% przychodów, to lukę tę szybko zapełnią inne podmioty, które coraz tłumniej zgłaszają u Tajwańczyków zapotrzebowanie na produkcję nowych układów. Sytuacja jest na tyle dobra, że TSMC przewiduje w okresie od lipca do września zwiększenie przychodu o 20% w ujęciu rocznym.



Jednym z podmiotów, który ma zasypać lukę jaką pozostawił po sobie Huaweii ma być Apple, który chce produkować u TSMC własne SoC dla przyszłych Maców. Do tego należy dodać dotychczasowych kontrahentów, którzy zwiększyli zapotrzebowanie na moce produkcyjne. W tym gronie są między innymi AMD oraz Nvidia.



