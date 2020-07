Poniedziałek 20 lipca 2020 AMD vs Intel - wydajnośc w Ubuntu 20.10

Autor: Wedelek | źródło: Phoronix | 05:30 Pracujący dla redakcji Phoronix Michael Larabel opublikował na łamach tej witryny bardzo ciekawy test, pokazujący jak zmieniła się wydajność układów AMD i Intela w najnowszym Ubuntu 20.10 - w stosunku do dobrze znanego wszystkim Ubuntu 19.04. W porównaniu wykorzystano serwery wyposażone w 32GB pamięci RAM, 4TB dysk SSD Micron 9300 NVMe oraz płytę z dwoma procesorami. W przypadku platformy AMD były to układy Rome EPYC 7742 2P (64R/128W, 256MB L3, 2,25/3,4GHz), a po stronie Intela pojawił się Xeon Platinum 8280 2P (28R/56W, 38,5MB L3, 2,7/4GHz). Oba układy przeszły w sumie 116 testów, z których wynika, że przewaga platformy AMD wynosi średnio 14% i jest nieco niższa niż przed rokiem.



Dzieje się tak dlatego, że uśredniony wzrost wydajności po zastosowaniu Ubuntu 20.10 w przypadku Xeona Platinum 8280 2P wyniósł 6%, podczas gdy EPYC 7742 2P odnotował 4% przyrost mocy. Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników, a jednym z nich mogą być kompilatory, które faworyzują procesory Intela. Układy Chipzilli zyskują również w tych zastosowaniach, w których wykorzystywane są instrukcje AVX. Poniżej znajdziecie kilka wybranych wyników, a pełny test wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na TEJ stronie.







