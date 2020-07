Poniedziałek 20 lipca 2020 IGP w Alder Lake-S nie zaskoczy nas dużym wzrostem wydajności

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:45 Układy Commet Lake-S (10 Gen) nie wzbudzają zbyt dużych emocji i tak naprawdę wszyscy czekamy już na premierę Rocket Lake-S (11 Gen) oraz Zen3 (Ryzeny 4000). W tle tych dwóch architektur pojawia się również mnóstwo informacji o Alder Lake-S, czyli 12-tej generacji układów Core dla komputerów desktop. W jej ramach otrzymamy procesory z mocnymi rdzeniami x86 Golden Cove oraz słabymi Gracemontami. Według naszej dotychczasowej wiedzy TOPowe modele będą mieć po osiem słabszych i mocniejszy rdzeni, oraz układ IGP na bazie architektury Xe. Dzięki testom odnalezionym w benchmarku SiSoft Sandra wiemy, że na polu wydajności IGP nie mamy raczej co oczekiwać drastycznej poprawy względem Rocket Lake-S.



Próbka inżynieryjna Alder Lake-S o której mówimy, posiadała IGP z 32 blokami CU, co daje nam 256 procesorów strumieniowych i 512KB pamięci podręcznej L2. Podobnie jak w przypadku Rocket Lake-S zegar bazowy GPU jest bardzo niski i wynosi 500MHz, co oznacza, że jego wydajność nie będzie przesadnie wysoka.



Posiadane na dzień dzisiejszy dane dobitnie wskazują, że Intel nie ma zamiaru drastycznie zwiększać wydajności IGP w desktopach, kierując zapewne siły i zasoby w kierunku opracowania wydajnych GPU dla kart dedykowanych i układów mobilnych.









