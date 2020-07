Poniedziałek 20 lipca 2020 Planista w Windows 10 dobrze radzi sobie z hybrydowym Lakefieldem

Autor: Wedelek | źródło: Golem.de | 05:58 SoC Lakefield to pierwsze podejście Intela do idei budowy układów big.LITTLE, czyli łączących w sobie kilka mocnych i kilka słabszych rdzeni x86. Technologię tę od dawna stosują producenci układów na bazie architektury ARM, osiągając tym samym idealny kompromis pomiędzy wydajnością a energooszczędnością. Ich układy pracują jednak pod kontrolą Androida lub iOS, które od dawna są optymalizowane pod kątem ich obsługi, a procesor Intela musi dogadać się z Windowsem, który ma tendencję do równego traktowania wszystkich rdzeni procesora bez względu na inne okoliczności. Wszyscy dobrze pamiętamy jak wyglądało to chociażby w przypadku niektórych układów AMD i ich modułów CCX.



Skończyło się na tym, że AMD musiało przygotować wraz z Microsoftem stosowną poprawkę dla planisty zaszytego w Windows 10, tak aby ten właściwie korzystał z zasobów procesora. Tę samą drogę obrał Intel, który deklaruje, że system giganta z Redmond w sposób właściwy obchodzi się z Lakefieldami. Przypominam, że te mają tylko jeden mocny rdzeń Sunny Cove i aż cztery słabsze Tremonty.



Intel miał co prawda na tym polu trochę łatwiej, bo inni przetarli przed nim szlak, ale i tak mogło być różnie. Mowa tu oczywiście nie tylko o AMD i jego CCXach, ale przede wszystkim o Qualcommie, który tworząc układ Snapdragon 8xc opracował wspólnie z Microsoftem właściwe działającego planistę. Intel musiał więc „tylko” odpowiednio dostosować istniejące mechanizmy, mając na uwadze, że Sunny Cove ma około 25-65% więcej mocy niż Tremont, ale tych słabszych rdzeni jest 4x więcej.



Redakcja serwisu Golem.de sprawdziła, czy ta sztuka się Intelowi udała i jak w praktyce Windows dzieli różnego rodzaju zadania. Od razu powiem Wam, że Intel nie kłamał i wyraźnie widać, że w testach faworyzujących większą ilość rdzeni wykorzystywane są głównie Tremonty, a Sunny Cove użycza swojej mocy wszędzie tam, gdzie liczy się mocny wątek. Testy pokazują też, że bardzo rzadko używana jest pełna moc procesora, na co wpływ ma oczywiście TDP, czy może raczej SDP (scenario driven power).



W przypadku Core i5-L16G7 wynosi on 7W, przy czym wartości PL1 i PL2 to odpowiednio 7W i 9,5W. Oznacza to, że przez większość czasu ilość wydzielanej energii cieplnej wynosi 7W, ale w krótkich odstępach czasu może być jej maksymalnie 9,5W. Co ciekawe mimo iż SDP wynosi w Lakefieldzie 7W, to bazujące na nim urządzenia mają ustawione domyślnie 5W, a wartość tę można podnieść w BIOSie, o ile ten ma taką opcję. Zwiększenie limitu owocuje wyraźnym wzrostem wydajności, który wynosi w niektórych przypadkach od 40 do 60 procent. Warto mieć to na uwadze śledząc poniższe wykresy. Dodam jeszcze, że zegar bazowy Sunny Cove wynosi 2,5GHz i może być zwiększony na krótko do 2,9GHz, a w przypadku Tremontów mamy do czynienia z wartościami 1,9GHz i 2,7GHz (Turbo). A tak wygląda to w praktyce:









