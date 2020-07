Niedrogi ultrabook dla każdego - Huawei MateBook 13 2020

Modele MateBook zdobyły serca polskich konsumentów. Poznaj niedrogi ultrabook od Huawei.



Huawei – nie tylko telefony komórkowe

Chińska marka znana jest z tworzenia potężnych flagowych telefonów i rozwiązań telekomunikacyjnych. Gigant technologiczny z Shenzhen tworzy jednak także całe grono innych produktów. Nie tak dawno oferta firmy została wzbogacona także o komputery.

Laptopy Huawei łączą niską cenę z cechami mobilnego sprzętu premium. Marka postanowiła jednak celować jeszcze wyżej. Huawei MateBook 13 2020 to efekt postępującej innowacji, komputer, który wykorzystuje topowe podzespoły, ma bardzo atrakcyjną cenę i szereg unikatowych zalet. Cała seria MateBook kojarzona jest z doskonałym stosunkiem ceny do wartości produktu. Nie inaczej jest w tym przypadku.

Huawei od pewnego czasu ma pewien konflikt z amerykańskim rządem, czego efektem są problemy z korzystaniem z usług Google na smartfonach tej firmy. W przypadku komputerów sprawa wygląda jednak o wiele korzystniej. Chińska marka ma możliwość używania amerykańskiego systemu operacyjnego Windows 10 Home, a także podzespołów od renomowanych podwykonawców z USA, takich jak Intel. W tym przypadku restrykcje najwyraźniej nie obowiązują – taki stan rzeczy przekłada się jednak na świetną specyfikację.

Huawei MateBook 13 2020 – specyfikacja laptopa

Huawei MateBook 13, jak sama nazwa wskazuje, wyróżnia się niewielkim, 13-calowym ekranem dotykowym IPS. Ma on rozdzielczość 2160 x 1440, co oferuje nam ponadprzeciętną szczegółowość. Zagęszczenie pikseli na cal jest wręcz fenomenalne.

Huawei chce, żeby komputery firmy były jak najbardziej funkcjonalne, co w praktyce oznacza sprzęty o niewielkiej wadze. Dlatego ciężar MateBook 13 to jedynie 1,3 kilograma. Wiele marek za wszelką cenę walczy o redukcję masy konstrukcji, godząc się przy tym na słabsze rozwiązania sprzętowe, podczas gdy Huawei „pakuje” coraz mocniejsze podzespoły do niezwykle niewielkich laptopów. Wymiary laptopa to 28,6 cm x 21,1 cm x 1,49 cm – komputer jest więc rewelacyjnie smukły.

Co do samej wydajności – za nią odpowiada układ Intel i7-10510U 10. generacji (4 rdzenie po 1,8 GHz, do 4,9 GHz w trybie Turbo). Można też znaleźć nieco mniej wydajną jednostkę z i tak świetnym procesorem Intel Core i5-10210U 10. generacji (1,6 GHz x 4, 4,2 GHz w trybie Turbo). Pamięć RAM występuje w wariantach 8 i 16 GB.

Komputer posiada także wydajną, dedykowaną grafikę – Nvidia GeForce MX 250 z 2 GB RAM GDDR5. Istnieje też wersja bez grafiki dedykowanej, która służy do zastosowań biurowych. W środku znajdziemy oczywiście dysk SSD – 512 GB PCIe. Warto wspomnieć także o złączach – mamy tu 2 gniazda USB-C 3.1 i gniazdo jack 3,5 mm.

Dużym plusem Huawei MateBook 13 2020 jest jego łączność. Wszystkie najnowsze standardy zostały upakowane do tak niewielkiego laptopa, korzystanie z sieci będzie więc bardzo przyjemne. Oczywiście mowa tu także o technologiach krótkiego zasięgu, takich jak Bluetooth 5.0. W łączności wesprze nas przednia kamera i dwa mikrofony, które sprawdzają się w trakcie wideorozmów – w sam raz na okres home office!

Ten laptop świetnie sprawdza się w pracy poza domem, co widać nie tylko po rewelacyjnie niewielkiej konstrukcji. Od razu dostrzeżemy wkład producenta w kwestię działania na baterii. Ma ona typową efektywność rzędu 41,7 Wh, co ma zapewniać nawet kilkanaście godzin pracy na przykład przy odtwarzaniu wideo.

Krótko mówiąc – Huawei MateBook 13 2020 jest dla każdego

Ten laptop Huawei ma bardzo wiele plusów – wymienienie ich wszystkich zajęłoby naprawdę sporo czasu. Jego głównym plusem jest uniwersalność. Może z niego korzystać osoba, która uwielbia pracować w terenie lub student, który ma ochotę zabrać swój komputer na uczelnię. To także świetny wybór dla pracownika biurowego, który potrzebuje wysokiej wydajności, oraz dla fana filmowej rozrywki, który ceni doskonały obraz na ekranie.

Huawei MateBook 13 2020 zachowuje przy tym wszystkim bardzo korzystną cenę – warto sprawdzić różne warianty i wybrać idealny dla nas.