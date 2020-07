Wtorek 21 lipca 2020 Sony wprowadzi ograniczenia w sprzedaży PlayStation 5 w swoim firmowym sklepie

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:15 Pod koniec ubiegłego tygodnia mogliście przeczytać na łamach TPC o planach Sony związanych ze zwiększeniem tempa produkcji PlayStation 5. Dzięki temu do końca roku w magazynach ma się pojawić ponad 10 milionów sztuk tych konsol. Mimo iż nie jest to mała ilość, to Sony ma obawy, że i tak będzie ona niewystarczająca. Dlatego też zapadła decyzja o wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży „plejki” w sklepie PlayStation Direct do jednej sztuki dla każdego klienta. Tym sposobem Sony chce zwiększyć ilość gospodarstw domowych, które będą mogły zamówić chociaż jedna nową konsolę.



Ograniczenie dotyczy wszystkich wersji i nie będzie się dało go obejść zamawiając różne odmiany PlayStation - jeśli zakupimy wersję z napędem, to tej bez napędu już w sklepie PlayStation nie zamówimy.



W kodzie witryny sprzedażowej Sony odnaleziono też ślady nowych etykiet kompatybilności wstecznej nadawanej produktom powiązanym z PlayStation 5. Nie wiadomo, czy będzie ona dotyczyć jedynie gier, czy również akcesoriów, ale pewnym jest, że nie wszystkie produkty stworzone z myślą o PlayStation 4 będą kompatybilne z nową wersją konsoli. Nie jest to zresztą jakieś wielkie zaskoczenie, bo o takim problemie można już było usłyszeć kilka miesięcy temu. Teraz mamy po prostu jeszcze jeden dowód na wybiórczą kompatybilność wsteczną PS5.









