Wtorek 21 lipca 2020 Creator P100X 10th, czyli rywal NUCów od MSI

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:30 MSI wprowadziło do swojej oferty bardzo ciekawy zestaw komputerowy o oznaczeniu Creator P100X 10th. Komputer ten ma konkurować z Intelowymi NUCami oferując bardzo wysoką wydajność przy zachowaniu relatywnie małych wymiarów. Wykorzystana obudowa ma wymiary 131.85 mm x 372.2 mm x 408.88 mm i występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej ze srebrnymi akcentami lub białej, ze złotymi dodatkami. W jej wnętrzu pojawi się płyta główna z chipsetem Intel Z490 współpracująca z procesorem Core iX 10-tej generacji i dedykowanym akceleratorem. Do wyboru będzie oczywiście kilka wersji różniących się od siebie mocą i w konsekwencji ceną, której niestety póki co nie podano.



Wiemy za to, że TOPowy model dostanie 10-rdzeniowego i 20-wątkowego Core i9-10900K, 64GB pamięci RAM typu DDR4-2933MHz oraz kartę graficzną GeForce RTX 2080 Super. Użyta płyta główna zaoferuje do tego dwa złącza M.2-2280 (PCI-E 3.0 x4 /SATA III), dwa złącza SATA na nośniki w formacie 2.5-cala (takie się zmieszczą w obudowie), 8-kanałowy moduł audio, moduły Ethernet (2.5GbE) i WiFi 802.11ac, a także trzy tylne złącza USB 3.1 i Thunderbolt 3 (40 Gbps, 15 W) w formie portu USB typu C.



Nie zapomniano też oczywiście o przednim panelu I/O, który pojawił się na bocznej ściance oferując złącza audio i trzy USB: dwa typu A i jeden typu C.









