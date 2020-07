Poniedziałek 20 lipca 2020 Ogromny wyciek danych z tanich usług VPN – pozyskano 1.2TB danych

Autor: Wedelek | źródło: Android Policy | 14:28 Portal Android Policy informuje o ogromnym wycieku danych z serwisów VPN powiązanych przede wszystkim z dedykowaną aplikacją dla Androida. Mowa o usługach UFO VPN, Flash VPN, VPN Secure, Rabbit VPN, Super VPN oraz Fast VPN, z których w sumie wykradziono 1,2TB danych. Najwięcej z nich wyciekło z UFO VPN, który stał się źródłem utraty ponad 894GB danych, w tym haseł użytkowników zapisanych czystym tekstem, tokenów, adresów IP serwisów i serwerów, z których korzystali klienci oraz innych, prywatnych danych użytkowników, w tym informacji o ich urządzeniach. W sumie poszkodowanych jest ponad 10 milionów osób z całego świata.



Co istotne żadna z tych usług nie była darmowa, a jej twórcy reklamowali się między innymi polityką niezapisywania żadnych prywatnych danych telemetrycznych (zero log policy). Jak widać nie do końca tak było. Właścicielem wszystkich tych usług jest jedna firma, a mianowicie Dreamfii HK Limited, która we wszystkich przypadkach korzystała z tego samego oprogramowania, opartego przede wszystkim na Elasticsearch, co bez wątpienia ułatwiło sprawę złodziejom danych.







