Wtorek 21 lipca 2020 Użytkownicy zgłaszają wkurzający problem z brakiem sieci w Windows 10

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:44 Jak donoszą użytkownicy „dziesiątki” dystrybuowana od niedawna aktualizacja Windowsa 10 przyniosła dość wkurzający błąd związany z połączeniem sieciowym. Chodzi o to, że w niektórych przypadkach system operacyjny źle interpretuje status karty sieciowej uważając, że komputer nie ma połączenia z internetem. Dzieje się tak mimo tego, że pakiety są przesyłane w sposób prawidłowy, o czym można się przekonać uruchamiając przeglądarkę i wpisując dowolny adres strony www. Błąd dotyczy więc jedynie systemu NCSI (Network Connectivity Status Indicator), odpowiedzialnego miedzy innymi za ikonę statusu sieci widoczną w zasobniku systemowym.



Teoretycznie nie jest to więc jakiś bardzo poważny problem, a przynajmniej do czasu, w którym nie korzystamy z aplikacji bazujących na mechanizmie NCSI. Jeśli ich używamy, to te przestają poprawnie funkcjonować, co może być bardzo kłopotliwe. Zwłaszcza, jeśli uświadomimy sobie, że w tej grupie są między innymi Cortana, Microsoft 365, OneDrive, Microsoft Store, Spotify czy Netflix. Na razie nie ma pewności co dokładnie jest źródłem problemu, choć ten pojawiał się już w poglądowym wersjach majowej aktualizacji dla „dziesiątki”. Prawdopodobnie ma to jakiś związek z usługami VPN, ale pewności nie ma.



Istnieje natomiast sposób by sobie z opisywaną niedogodnością poradzić. W tym celu należy zmienić wartość jednego z wpisów w rejestrze systemu o nazwie ‘EnableActiveProbing’ ustawiając zamiast 0 cyfrę 1. Znajdziecie go pod adresem “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet”. Aby wywołać edytor rejestru należy w poleceniu „Uruchom” wpisać „regedit” i wcisnąć klawisz Enter. Przypominam, że aby poczyniona zmiana weszła w życie komputer należy ponownie uruchomić.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.