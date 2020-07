Wtorek 21 lipca 2020 Nvidia wprowadza trzeci wariant GTXa 1650 z pamięciami GDDR6

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:46 Wraz z rozwojem technologii niektóre produkty ulegają przeobrażeniu i w ramach tej samej nazwy można czasami spotkać dwa różne urządzenia różniące się nieco specyfikacją techniczną. Jest to zjawisko niepożądane, bo wprowadza mniej zorientowanych konsumentów w błąd. Prawdziwy problem pojawia się jednak dopiero wtedy, gdy pod tą samą lub zbliżoną nazwą możemy znaleźć kilka różnych produktów. A tak właśnie postępuje Nvidia, która dodała do oferty kolejną wersję GTXa 1650 z pamięciami GDDR6, czyniąc tym samym jeszcze większy burdel w swojej ofercie. Najnowszy, trzeci już wariant tej karty bazuje na rdzeniu TU116-150 w którym zablokowano 41,7% wszystkich jednostek. Dzięki temu teoretycznie jej specyfikacja jest identyczna jak GTXów 1650 z GPU TU117-300 oraz TU106-125.



To oznacza 896 procesorów strumieniowych pracujących z zegarem 1410/1590MHz oraz 4GB pamięci GDDR6 12Gb/s z szyną 128-bit. Teoretycznie jest więc to to samo, ale diabeł tkwi w szczegółach, a konkretnie w potencjale OC oraz TDP, który powinien być zbliżony do wersji pierwotnej - rdzeń TU116-150 ma tylko 284 mm², zamiast 445 mm² jakimi może się pochwalić TU106. No cóż, to pewnie właśnie dlatego Nvidia zdecydowała się na wprowadzenie trzeciego wariantu GTXa 1650.



Tu trzeba zaznaczyć, że oprócz wymienionych wcześniej trzech GTXów 1650 z pamięcią GDDR6 mamy też ten sam model z GDDR5 oraz wersję SUPER, która ma GPU TU116-250 z 1280 jednostkami CUDA i wyższym zegarem.









