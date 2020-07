Środa 22 lipca 2020 AMD po raz kolejny potwierdza debiut ZEN 3 w tym roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 13:37 (1) Rick Bergman, wiceprezes działu Computing & Graphics w firmie AMD, zamieścił na oficjalnym blogu AMD analizę przygotowaną przez amerykańska konfederację handlu, z której wynika, że w bieżącym roku po powrocie z wakacji, w ramach przygotowania do powrotu do szkoły istotna część wydatków rodzin przeznaczona zostanie na zakup nowego sprzętu komputerowego. Rick Bergman nawiązał tutaj do premiery desktopowych procesorów Ryzen serii 4000 ze zintegrowanym układem graficznym, które zostaną użyte w w wielu gotowych komputerach, i według niego trafiają na rynek w doskonałym czasie.



Przy okazji wiceprezes AMD dodał, że to nie wszystko co AMD ma do zaoferowania w tym roku, bo następna będzie premiera procesorów z architekturą ZEN 3, czyli wydajnych desktopowych procesorów bez układu graficznego, o nazwie kodowej Vermeer.



Jest to kolejne już zaprzeczenie wcześniejszych spekulacji, jakoby premiera procesorów z architekturą ZEN 3 została przesunięta na początek 2021 roku.



Najważniejsze w tym wszystkim będzie aby (autor: Mario1978 | data: 22/07/20 | godz.: 14:27 )

w dalszym ciągu ludzie kupowali CPU Intel ponieważ kupno produktów AMD powinno być stonowane.Ludzie często piszą , że Intel u siebie produkuje więcej układów scalonych niż TSMC ale według wstępnych informacji Tajwańczycy mają tyle zamówień , że Intel osiąga produkcję na poziomie jednej trzeciej wyżej wymienionej firmy.Znów trzeba będzie liczyć na szczęście , że ludzie jednak pozostaną jeszcze na swoich dotychczasowych desktopach bo zbyt duży popyt na Zen 3 będzie powodem wzrostu cen i lepiej by się tak nie stało.Jako , że AMD jest Amerykańską firmą raczej później po podwyżkach cen już ich nie obniżą dlatego kupowanie rozwiązań Intela tylko wpłynie dobrze na ceny AMD.Dlatego nie ma wyjścia jak namawiać do zakupu układów Intela bo ktoś musi się poświęcić.



